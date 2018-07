Final anticipada en la Copa

Hui comencen les semifinals de la Copa Diputació de València en la modalitat d´escala i corda amb una eliminatòria que perfectament podria ser la partida que val el títol. No en va mesuraran les seues forces els dos grans dominadors de la modalitat, Soro III i Puchol II, que al trinquet de Vilamarxant (18.00 hores) es juguen la passada per a la final del dia 15 a Guadassuar.

El gran duel es produeix perquè l´equip de Vinalesa de Puchol II i Carlos ha acabat primer del seu grup mentre que Soro III i Salva, que representen a la ciutat de València, han sigut segons en l´altre. Tot i les diferents posicions les dues parelles han tancat la fase regular amb uns números semblants.

També ha sigut semblant el pes específic dels dos grans en la classificació dels seus equips. Els dos escaleters estan pletòrics, en un magnífic moment de forma. El campió individual ha desesperat als rivals a força d´alçar pilotes que altres no poden ni intentar.

A més s´ha mostrat molt actiu en atac i no solament soltant bombes. Soro III continua sent un portent físic que té un canó per braç dret. Però amb l´arribada de la maduresa cada vegada és més evident l´evolució en el seu joc i la proliferació de les jugades que requereixen més tècnica que força.

Puchol II ha delectat amb unes quantes actuacions marca de la casa. Els rebots i els caps continuen sent una sentència per als rivals, que cada vegada més intenten obligar-lo a jugar per davant perquè en teoria és menys perillós. Però en la pràctica segueix demostrant que no té Taló d´Aquil·les i que solament la perfecció de la contra pot fer que claudique de tant en tant.

Amb l´entitat de l´enemic que hi ha enfront, hui més que mai toca oferir la millor versió. Però també els companys, que tenen molta culpa del fet que els seus equips estiguen a 9 jocs de la final.

Salva està fent una Copa impecable. En les primeres jornades va aportar més cobrint i parant, però la confiança i les bones actuacions ha fet que posteriorment es prodigue més en la recerca del quinze. El passat diumenge a Llíria, on els de València es jugaven la classificació, el mitger va ser un martell.

Amb Carlos cal destacar que els rivals el busquen descaradament per a evitar a Puchol II. I ell respon com les figures: no se les lleva de damunt sinó que carrega.