A un pas del mà a mà de les figures

José Salvador o Guillermo. Un dels dos serà el convidat per a participar en la pròxima edició del Campionat Individual Bankia, on coincidirà amb les principals figures de l´escala i corda professional. Tal privilegi li correspondrà al vencedor de la competició en categoria sub-23, que conclourà el dimarts al trinquet de la Pobla de Vallbona. Primer es disputarà la partida pel tercer i quart lloc.

José Salvador, que defensa el títol, ha eliminat en les semifinals a David per un contundent 60-20. Un poc més complicat ho va tindre el mitger del Puig contra Salva Palau, que va cedir pel tanteig de 60-40.

Els tornejos en les categories sub-18 i sub-16 també esperen les finals. En el primer, Vicent i Jesús són els aspirants al títol que també es resoldrà a la Pobla de Vallbona, però el pròxim dijous. La sessió començarà amb el duel entre els derrotats en les semifinals, Mario i Yago. En el mà a mà dels més joves els finalistes són Vicent i Àlex mentre que Salva i Raúl han caigut en les semifinals. La Federació no ha fet públic de moment la data ni el trinquet de la cloenda.

En la modalitat de raspall acaba de començar el mà a mà sub-23 que té com a premi un bitllet per a l´absolut. En la competició participen 11 aspirants a figura que completaran un total de 13 partides.

Pel que fa a l´Individual de raspall femení, Aida, Mar, Victòria s´han classificat per a les semifinals en derrotar a Amparo, Erika i Nerea respectivament. Ana de Beniparrell també continua endavant per la no compareixença d´Anabel per lesió. La Federació no ha facilitat els encreuaments de les dues partides que es jugaran el dimecres a Alcàsser.