Bellreguard deixa la corda penjada

El que va ser habitual al trinquet de Bellreguard, acollir partides d´escala i corda, es va reduir per qüestions de calendari a unes quantes vegades a l´any en esdeveniments de rellevància com la Lliga o els trofeus Masymas i Savipecho. A partir de hui penjar la corda torna a ser normal perquè els germans Peris han recuperat la partida setmanal d´esta modalitat.

Es jugarà tots els diumenges i serà la confrontació que obrirà la sessió. Després hi haurà raspall, que és la disciplina predominant en este trinquet i en tota la Safor. Per a la posada de llar els escollits han sigut Fageca i Félix que tindran en la contra a Giner i Héctor.

Emilio Peris fill explica que la tornada de l´escala i corda al calendari setmanal es deu al fet que «és una cosa que agrada al públic. Nosaltres en devem als aficionats, escoltem els seus suggeriments i intentem satisfer-los», diu.

Esta iniciativa es suma a altres com la del 20 % en la sessió dels dissabtes o fer dues partides de professionals eixa mateixa vesprada. «I la puntualitat estricta o no permetre les propines amb el 20%. El cas és oferir un producte de qualitat per a captar a un públic nou i sobretot jove», diu Peris.