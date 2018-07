A un pas de la temporada perfecta

El divendres va aconseguir la passada a la final de la Copa amb Puchol II en superar a Soro III i Salva en la primera semifinal. Carlos, que fa uns mesos va guanyar la Lliga, assegura que no s´havia plantejat la possibilitat del doblet. Ara, però, no vol deixar passar l´oportunitat de tancar una temporada perfecta.

La Lliga és la competició amb més tradició i més important, però a Carlos sembla que li fa més il·lusió guanyar la Copa. «Perquè és la primera competició oficial que jugue de mitger. La il·lusió per ser campió en esta posició és màxima. És on aspire a jugar seguit», comenta.

El de Genovés està complint a la perfecció en la ubicació en la qual vol consolidar-se tot i que també ha tingut moments complicats com els de la semifinal. En diferents fases es va mostrar molt enfadat amb ell mateix «perquè no m'eixien les coses. M'havia preparat a consciència, però en començar em vaig notar com cansat, sense purna. I vaig fer errors que no dec en pilotes que són clares. En una partida tan igualada no em puc permetre fer eixes errades i per això no vaig poder evitar els crits i les mostres de desaprovació amb mi mateix», explica.

Carlos es va refer davant la dificultat. En gran mesura gràcies al seu company, Puchol II. «No va parar d'animar-me i de donar-me tranquil·litat. Em deia que si no tenia confiança que jugara a passar-la i ja farien ells el fallo o que li la deixara i ell intentaria jugar-la».

Un altre factor que li va fer reaccionar va ser l´experiència que ja acumula. «Estes són situacions que ja has viscut i saps que són passatgeres si les gestiones bé. Recorde que fa anys quan començava la partida un poc regular ja no tornava a jugar i intentava desaparéixer. Amb el temps t'adones que has de continuar jugant, no arriscar i agafar confiança a poc a poc. I és el que vaig fer», assenyala.

Això va ser una cosa puntual de la semifinal. El més habitual durant la competició ha sigut veure a un Carlos a gran nivell tot i la dificultat de ser la diana en la qual fixen els rivals el punt de mira. «La figura és Puchol II i els contraris intenten evitar-lo buscant-me a mi, que sóc el punt més feble. És una tàctica normal que nosaltres intentem contrarestar situant-me més avançat, en una posició més pròpia del punter. A Puchol II li va bé perquè ell no vol que li facen botar la pilota i a mi també perquè estic acostumat a jugar davant», apunta.

Ara falta saber contra qui es jugaran el títol Puchol II i Carlos. El cor no permet a Carlos decantar-se. «No puc banyar-me per ningú. Genovés II és família i amic i em faria molta il·lusió enfrontar-me a ell en perquè a més va ser monitor meu. Però a Pere Roc II i Tomàs II els tinc molta estima».

Ara bé, el cap i una anàlisi de la contra sí que fa que Carlos s´incline per Genovés II i Nacho, sobretot tenint en compte que Pere Roc II va ser el botxí de Puchol II en la Lliga i l´Individual. «Ferir i fer-te arrere contra un esquerrà és més complicat, així com llevar-li-la. Tal vegada siga millor evitar-lo.», conclou.