La Pobla de Vallbona revalida el títol

El frontó de la Cooperativa d´Albal acollia en la nit del passat divendres la segona jornada de finals dins del Campionat Autonòmic de Frontó Parelles – Trofeu Diputació de València. Obria aquesta sessió vespertina de frontó la final de la máxima categoría, entre les formacions de Massalfassar, amb Moro i Alejandro, i la de La Pobla de Vallbona, amb Pasqual i Zarzo. La partida va estar marcada des d´un inici pels incidents provocats pel propi joc. Quan el marcador reflectia un 13 a 5 per als de l´horta Nord, Pasqual rebia una pilotada al cap que el feia fer parar uns minuts, quedant-se tot en un esglai.

Es desenvolupava la partida com havia començat, amb domini prou clar de la parella blava, fins arribar al moment clau, quan al marcador hi havia un 21 a 13 per als que havien anat sempre per davant, els de Massalfassar. En este instant, una jugada fortuita amb Javi Moro i Pasqual de protagonistes, en la que el braç de Moro s´enganxa en el cos de Pasqual i acabava amb una lesió, possiblement al tendó del colze dret de Javi. Després d´uns minuts provant, el de Massalfassar es convenç de que no pot continuar jugant amb el braç dret, i amb un gest plé de pundonor, característic dels millors esportistes, continua amb la partida emprant només el seu braç esquerre. La partida canviava molt i aixó es notava en el marcador, ja que Pasqual i Zarzo poc tardaren en igualar la partida, i poc després la tancaven, per un marcador final de 41 a 29.

Lliuraven els trofeus les diferents autoritats presents, com eren Sebastià Giner, Coordinador de Pilota de la Generalitat, Daniel Sanjuán, President de la Federació de Pilota i el seu vicepresident, Daniel Novejarque, Lola Martínez, regidora d´esports d´Albal, Joan Morant, regidor d´esports de Massalfassar i Iris Marco, Regidora d´esports de La Pobla de Vallbona.

La següent partida en disputar-se, era la de la segona categoria d´entre semana, en la que repetia una formació de Massalfassar, i que s´enfrontava a l´equip de Vinalesa B. Es dir, Higinio i Gabi front Enric i Jorge. Ésta va resultar la final més desigualada de totes, i així ho diu el marcador final de 41 a 18 per als de Vinalesa, que passaven per damunt dels de Massalfassar. Tancava la nit de les finals la segona categoría, en la que els equip de Petrer i Faura protagonitzaven una final plena de colpejos de qualitat, amb un Fran que sobreeixia per moments signant els millors quinzes.



Finals del dijous

El passat dijous tenia lloc la primera de les dues jornades de finals amb victòria de Beniparrell A sobre Meliana A en la final de 1ª d´Entre Setmana, Vistabella guanyava el derbi provincial de la 3ª Categoria davant la formació de la capital de La Plana. En la tercera categoria d´entre setmana, La Pobla de Vallbona aconseguia el títol davant la formació de Tamborí B.