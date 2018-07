Néstor té clar el regal per al seu imminent aniversari

«Tres dies després de la final faig els 25 anys; seria un bon regal guanyar la Copa Diputació». No hi ha regal que li faça més il·lusió a Néstor, que aplega per primera vegada a la final d´una competició oficial, «i a més de mitger», afegeix. «Arribar a la final és un premi al sacrifici que faig tots els dies entrenant.Tot esforç dóna els seus fruits, si no et desmotivaries», assenyala Néstor.

Però no queda lloc per a la desmotivació en un campionat al qual ell i el seu company Moltó han comptat les partides per victòries. No deixaren escapar ni una a la fase prèvia, amb tots els punts que podien aconseguir. «Hem arribat els dos en un moment molt bo que s´ha vist reflectit als resultats».

A més, conta que va ser el mateix jugador de Barxeta qui li anuncià que jugarien junts la competició que està a punt d´abaixar el teló. «Jo no sabia que anava a jugar la Copa, però vaig fer la pretemporada pensant que ho faria per a estar en les màximes capacitats físiques», comenta. «Un dia a Guadassuar, que jugàvem enfrontats, Moltó em va preguntar si sabia amb qui jugava la Copa. Li vaig dir que no i ell em va comunicar que la jugàvem junts. Després li guanyí», bromeja el finalista, graduat en Ciències de l´Activitat Física i l´Esport i amb un màster en professorat d´Educació Secundària Obligatòria.

Tot i que a la presentació de la final a la mateixa localitat que serà escenari d´esta, Castelló de Rugat, els quatre protagonistes van assegurar que no tenien por dels rivals, Néstor destaca un dels principals perills. «El que més mal ens pot fer és el moment en què arriba Brisca. Tots li tenen por i hem d´evitar-lo a ell i sobre tot el seu cop per dalt perquè és molt violent. Si evitem això i juguem amb el cap, podem fer feina», explica el jugador de l´equip de Barxeta.

I parla amb coneixement de causa perquè, a més, és el preparador físic del mitger rival, un fet que ja va ocórrer a la final de la Lliga amb Canari, preparador de Moltó. Respecte de Brisca, assegura que tenen «una molta bona relació i estem els dos molt contents. Pense que s´ho treballa molt i per això està obtenint els resultats de hui en dia». De fet, hui mateixa estarà entrenant amb el seu amic i contrincant al trinquet on lluitaran pel títol.

Néstor també treballa de valent per a aconseguir entrar en la nòmina professional, condicionada per un rànquing en procés de canvis i que a voltes pot «desmotivar» als jugadors. «La pilota ho és tot per a mi», manifesta de manera contundent. És per això que continua esforçant-se dia a dia, sacrificant molts aspectes de la seua vida per fer el salt definitiu.

Ara té el privilegi de disfrutar d´uns dies especials, tot i que sap que aplegaran els nervis. «Com he estat jugant partides del dia a dia no em note encara nerviós però crec que la nit d´abans serà quan pensaré molt en la partida».

Néstor és l´entrenador de l´escola de pilota d´Ondara, des d´on preparen un autobús per a anar a veure la final. «També vindrà molta gent de Pego i això és molta responsabilitat, però tractarem de donar espectacle, que és la nostra feina».