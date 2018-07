Alfara de la Baronia segueix regnant en El Corte Inglés

L´intens cap de setmana viscut al trinquet de Torrent, amb les finals del 43é Campionat Autonòmic de Galotxa, gran premi El Corte Inglés, deixava satisfets a tots els aficionats que acudiren a veure les partides finals del torneig.

La final de primera categoria enfrontava a dos grans formacions, que es coneixen a la perfecció, tot i que alguna lesió va modificar els càlculs inicials dels seus seguidors. Per part dels, finalment campions, jugadors de l´Alfara de la Baronia, el seu rest habitual, Jesús, encara estava recuperant-se d´una dolència al colze, fet que l´obligava a jugar a la punta quan el seu equip formava al rest. Per part del Riba-roja, la lesió era més greu, ja que impossibilitava la participació d´un dels seus jugadors claus, David Puchol, que en vegada de fer el bot, es limitava exclusivament a ferir. De tota manera, la partida va ser molt interessant, ja que el marcador de 70 per 20 que reflectia l´electrònic, no donava mostra del que varen jugar tots els integrants dels dos equips rivals en la final. Tant en un equip com en l´altre no es donava quinze per perdut, i les ovacions dels assistents que acudiren la vesprada del diumenge, ja que aquesta final era l´última de totes les partides de la competició, varen ser la tònica habitual al llarg de tot l´enfrontament. Tot i això, finalment la major part dels quinzes, i amb ells la partida, acaben sent favorables per als del Camp de Morvedre.

La divisió de plata era el plat fort de la vesprada del dissabte, on l´Alfara del Patriarca, que aplegava a la seua primera final de trinquet, s´enfrontava amb el Manises A. Tot i el bon joc desplegat pels jugadors del Manises, el nivell dels seus rivals quedava manifest al llarg de la partida. I amb la merescuda victòria, els d´Alfara del Patriarca s´asseguren participar la pròxima temporada en la màxima categoria del campionat en trinquet.

Respecte a la final de tercera, el Tapizados Calse Moixent i el Caixa Popular Pobla C oferiren una gran partida, igualada fins a que els dos equips aplegaren a 40. Tot i que posteriorment els del Camp de Túria es varen quedar bloquejats, i no passaren de 45. Anant el trofeu de campions finalment a les vitrines del club de la Costera.

Les dues finals de quarta, A i B, tenien protagonistes de la província de Castelló. En la corresponent a quarta A el Xilxes B tornava a guanyar una final oficial, després de deixar en 50 als seus rivals del Pepsi Max Onda A, que no donaren el seu nivell de joc habitual. Ja en quarta B, el Pepsi Max Onda B i C oferien un derby en el que els seus seguidors prenien part per uns o altres. Malauradament, només pot guanyar un, i en aquesta ocasió va ser l´Onda C qui sorprenia els seus companys i deixava el marcador en un 70 a 50. Però la primera de totes les finals disputades va ser la de la categoria de juvenils independents, on l´Algimia d´Alfara, tot i comptar només amb dos jugadors, s´imposava en una disputada partida, 50 a 40, al Bar Mercat Riba-roja.

Els lliuraments de trofeus al llarg del cap de setmana varen córrer a càrrec de la regidora d´Esports de Torrent, Nadia Marin, de l´alcalde de Manises, Jesus Borrás, de la tinent-alcalde d´Onda, Mari Carmen Aguilella, junt al regidor d´Esports d´Onda, Paco Chalmeta, del regidor d´Esports de Moixent, Vicent Dubal, així com dels vicepresidents de la Federació de Pilota Valenciana (FEDPIVAL), Conrado Ferrando i Pedro Lopez.