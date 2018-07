El CPV Benidorm revalida el títol de campió de llargues

El CPV Benidorm es proclamava campió de primera categoria de la 34ª Lliga de Llargues "Trofeu Diputació d´Alacant" davant els jugadors de CPV El Campello, per un resultat de 10 a 6. D´aquesta manera revaliden el títol que van aconseguir l´any passat per primera volta i es consoliden com els màxims dominadors de la modalitat.

Ha sigut una partida carregada d´emoció, de les que fan afició. Per part de Benidorm han jugat José Luis Calvo, Juan Ripoll, Vicent Ivorra, Paco Juan i Rafa Ferrer. Per part del CPV El Campello ha jugat José Antonio Martínez, Mario Berenguer, Carlos Tendero, José Berenguer i Jesús Varó.

La partida no ha tingut res a veure amb la final de l´any passat. Ha tingut dues parts ben diferenciades. Tot i que era Benidorm qui s´avançava en el marcador, Campello anava aconseguint reduir distància. Primerament els joves de Benidorm feien 3 per 2, s´igualava a 3 jocs, novament se n´anava Benidorm, per a tornar a igualar a 4 i a posteriorment a 5 jocs. Assistíem a uns primers compassos on el vent dificultava el treure i provocava faltes en les dues banques. S´ha lluitat de valent per a aconseguir el 6 per 5, Campello ha tornat a igualar a 6, i el 7 per 6 per a Benidorm ha sigut, sens dubte, el joc més llarg i amb més alternatives de la partida. Després ja no han pogut fer res més, i El Campello s´ha quedat amb aquest resultat, mentre que una hora i 50 minuts més tard, Benidorm ha sumat els 10 punts que l´han fet valedor del títol de 2018.

Presenciaven aquesta partida el Diputat d´Esports d´Alacant, Juan José Castelló, acompanyat per l´alcalde de Poble Nou, Josep Femenia, el regidor d´Esports, Manolo Segarra, i el coordinador de Pilota de la Generalitat, Sebastià Giner, junt el vicepresident de la FPV, Vicent Molines i el regidor d´Esports de Benidorm, Arturo Cabrillo. Els jugadors de Benidorm han celebrat efusivament la partida, i eren felicitats pels seus rivals com a justos vencedors.

Sant Vicent s´imposava per la mínima a l´equip de Mutxamel en la final de segona de llargues, mentre que Murla s´emportava el títol de campió en la tercera de llargues. La categoria juvenil se l´emportava el club de pilota d´Agost després d´imposar-se als de Parcent per un resultat de 10 a 8.



Lliga de palma

La formació d´Orba és el flamant campió de la màxima categoria de palma, el passat diumenge s´imposava a Benidorm per 10 a 5 en partida que es televisarà per À Punt el pròxim 19 d´agost en diferit. Una gran partida en la qual s´arribava pràcticament a iguals a 5 per a després fer tots els jocs seguits els de la Marina Alta, en una mostra de força del seu equip. Calp s´imposava amb solvència a Tibi en la final de la segona categoria pel resultat de 10 a 3 en la partida que obria la jornada de finals del diumenge. Els de la Marina Alta exhibien múscul en una partida que els confirma com nous jugadors de la màxima categoria de palma. Sella guanyava la seua final contra l´equip d´Altea, corresponent a la tercera categoria de palma, s´imposaven per 5 a 10.