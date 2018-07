Pasqual i Boni, nous campions en frares

Missió complida. Durant tres dies el Campionat Autonòmic de frares ha tornat l´esplendor a esta disciplina de la pilota que dormia amb el perill de no despertar. Fins a les localitats castellonenques de Traiguera i Xert s´han desplaçat per a competir un total de 131 pilotaris que han estat distribuïts en cinc categories amateurs masculines, dues femenines i cinc escolars.

En el campionat de primera el títol ha sigut per a Pasqual i Boni que van derrotar en la final a Peluco i Pedro El Zurdo per 21-13. En la màxima categoria també han participat llegendes com Álvaro de Faura i el Moro d´Alcàntera, que han format equip amb el president de la Federació, José Daniel Sanjuan. La puntuació general de les rondes prèvies els va deixar fora de la final, però sempre podran dir que en una d´eixes partides van superar als ara ja campions.

L´únic professional de la província, Pablo de Borriol, no es va voler perdre la cita tot i no estar encara restablert de la lesió al braç dret. L´escaleter solament va emprar la mà esquerra i fins amb esta limitació va realitzar un campionat més que digne.

La resta de campions i campiones han sigut els següents: Victòria i Paula (primera categoria femenina), Diego López i Carlos Costa (segona masculina), Carmen (segona femenina), Xisco i Contre (tercera), José Manuel i Salva (veterans), Xavier i Lluís (categoria recreativa), Guillem (categoria juvenil), Diego (cadet), Jordi Durà (infantil), Manel i Ferran (aleví), Vicent i Pedro (benjamí). A més hi va haver un campió honorífic, Delfín Querol, de noranta anys, que va ser objecte d´un emotiu homenatge.