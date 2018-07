Referents i novençans en la final de raspall

Per segon any consecutiu al trinquet de Castelló de Rugat es coronarà als reis de la Copa de raspall. Serà esta vesprada amb la parella de Barxeta de Moltó i Néstor i la representativa d´Oliva de Mario i Brisca com a aspirants.

Els dos equips ofereixen moltes similituds. La principal, la trajectòria immaculada fins hui. La formació campiona acabarà la competició amb ple de victòries mentre que la derrotada solament haurà caigut una vegada: en la final.

Un altre paral·lelisme es troba en la composició dels equips. En cadascun apareix un dels referents del raspall que està acompanyat per un aspirant a primera figura. Barxeta té darrere al líder, Moltó, mentre que Néstor ha debutat de mitger en una competició oficial. I Oliva compta amb el millor mitger de la modalitat, Brisca, i amb un altre debutant, cas de Mario.

La superioritat de Moltó i Néstor amb tots els rivals amb els quals s´han creuat ha sigut manifesta. Mario i Brisca sí que han hagut de patir en alguna partida, sobretot en la semifinal contra Montaner i Sanchis. Com que els dos equips han competit en grups diferents, la final és partida inèdita.



Una final en societat

En la sessió d´esta vesprada s´ha produït un cas gens habitual. I és que les dues partides seran gestionades de manera conjunta, en societat, pels trinqueters de Castelló de Rugat i Guadassuar, Balduino Company i Daniel Ribera.

La idea va sorgir fa unes setmanes en una reunió entre la Fundació i els trinqueters del raspall en la qual es van distribuir per consens i en algun cas per sorteig les partides més importants d´esta modalitat fins que acabe l´any.

Al trinquet de Guadassuar, que ja tenia adjudicada la final de la Copa d´escala i corda, li va tocar també la final de la Copa de raspall. Va ser quan Ribera, mirant pel bé de la pilota i no per l´interés propi, va proposar que la partida es jugara a Castelló de Rugat, per ser este un recinte més propici a l´estiu.

El ´favor´ el tornarà Balduino a octubre en altre esdeveniment d´especial rellevància que estava programat en ´sa casa´. El dia en qüestió Castelló de Rugat no farà partides, com tampoc les fa hui Guadassuar, i la gestió tornarà a ser conjunta.