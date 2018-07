La Fundació suma un nou col·laborador al projecte

La Fundació per la pilota valenciana i Coca-Cola European Partners han arribat a un acord mitjançant el qual tres de les marques comercialitzades per la companyia seran les begudes oficials de la pilota professional fins que concloga el present any.

El conveni ha estat rubricat a l´Edifici Mesquita de la Generalitat Valenciana on el director general de l´Esport, Josep Miquel Moya, va fer d´amfitrió i de testimoni. «Anime a Coca-Cola European Partners a què es convertisca en una peça fonamental del projecte que ha iniciat la Fundació amb l´objectiu de vetlar i dignificar l´àmbit professional de la pilota valenciana», comentava.

En la presentació també van participar els pilotaris Fageca, Ricard i Salva. El col·lectiu de jugadors professionals veu positiu que una marca tan reconeguda es vincule amb la pilota i confia que esta col·laboració vaja a més en el futur. En la pilota basca, per exemple, Coca-Cola és un dels principals patrocinadors.