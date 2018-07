El trinquet Pelayo s´agafa vacances

Estes sí que seran unes vacances tranquil·les per al trinquet Pelayo que hui acull la darrera sessió en partida única a les 18.00 hores per a després descansar fins al primer dissabte de setembre. Per a l´ocasió s´ha programat l´enfrontament entre dos trios encapçalats per restos que ja parlen de tu a les figures, De la Vega i Giner, que estaran acompanyats per pilotaris de la solvència de Jesús, Nacho, Bueno i Álvaro.

Fa tres estius, Pelayo va tancar amb la incertesa de no saber si tornaria a obrir. Arturo Tuzón es jubilava després de dècades de gestió sense que s´albirara possibilitat de relleu. Donar de baixa la llicència d´activitat hauria suposat el tancament definitiu d´un espai emblemàtic, no solament per a la pilota.

Va ser aleshores quan va entrar en escena, una vegada més, el mecenes José Luis López, que durant mesos va negociar diferents opcions amb el propietari. Finalment el va adquirir per 664.000 euros.

L´estiu de l´any 2016 López va fer la primera gran remodelació, valorada en 150.000 euros. I l´any passat per estes dates una altra per a deixar el trinquet amb la impecable imatge que ofereix en l´actualitat. Este estiu toca descansar.

Tot i el tancament de Pelayo la província de València continuarà tenint partides d´escala i corda en la vesprada dels dissabtes. Els dies 21 i 28 es jugarà el Trofeu Ciutat de Torrent al recinte d´esta localitat. Posteriorment, el trinquet de la Pobla de Vallbona ocuparà el buit de la ´Catedral´, que durant el mes d´octubre commemorarà el seu 150 aniversari.

Per altra banda, hui comença a la Llosa de Ranes la quinta edició del Trofeu Bollo de raspall que consta de dues semifinals i la final.