Recital de Pere al Trofeu de Sueca

De la Vega, Pere i Carlos s'han guanyat el dret de jugar pel títol del Trofeu Festes de Sueca en imposar-se ahir en la segona semifinal a Genovés II, Jesús i Álvaro Gimeno, que van cedir per 60-30.

La partida va oferir més espectacle del que deixa intuir el folgat marcador, si bé és cert que el trio vencedor va ser millor i per tan just finalista. Totes les línies van estar més encertades que les rivals i la diferència més gran va estar al mig, on Pere va fer un autèntic recital.

El de Pedreguer va començar bé i va acabar millor, rematant i parant. Fera el que fera, ahir li va eixir tot i a més va estar molt ben acompanyat.

L'equilibri es va trencar amb la igualada a 20, però podria haver tornat en el cas que Genovés II, Jesús i Álvaro hagueren aprofitat les diferents oportunitats de sumar amb val, que finalment van ser joc dels contraris.

El trofeu descansa ja fins al pròxim divendres, quan es jugarà la final. De la Vega, Pere i Carlos hauran de mesurar les seues forces contra Giner, Tomàs II i Monrabal II, que el passat dimecres van superar a Soro III i Santi en una gran partida que es va decidir per un més que ajustat 60-55.