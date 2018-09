Ian i Canari van ser més equip en el trinquet de Genovés

El trinquet de Genovés va acollir ahir la disputa de la segona semifinal del Trofeu 600 Anys Generalitat Valenciana de raspall, eliminatòria que va ser favorable per a Ian i Canari, que van superar a Marrahí i Brisca per 25-15.

Els rojos guanyaren perquè van jugar com saben i per tant van ser més equip. No va passar el mateix a l'altre costat, on Brisca no va tenir el seu millor dia. Tot i això es va veure jugar a pilota i no va faltar l'emoció.

Els tres primers jocs van ser per a Ian i Canari. En este tram de la partida la diferència va ser evident. El campió individual espentava com en ell és habitual i el mitger feia d'escut. A més tenien la iniciativa en atac perquè a Brisca li costava aparéixer.

A partir d'ací va variar el guió. La partida va guanyar en igualtat i incertesa per l'excel·lent actuació de Marrahí i perquè els rojos abaixaren un poc les prestacions. A Ian ja no li anava tant la pilota i Canari va perdonar algun quinze clar.

Els dos parcials següents van caure al dau. Primer es va imposar el traure de Marrahí i posteriorment sumava Ian en tombar el val dels rivals. El 20-5 de l'electrònic semblava massa diferència, tenint en compte l'entitat de qui anava per davant, però els ara ja finalistes hagueren de patir per a tancar la victòria.

Perquè Marrahí estava en pla 'torero', amb la seua característica celebració inclosa. I Brisca, que continuava sense rendir al seu nivell, apareixia més sovint per a fer algun quinze important. Els blaus sumaren dos jocs consecutius i disposaren de val per a igualar a 20 i forçar el cara o creu en el moment en el qual uns anaven a més i els altres semblava que s'havien quedat estancats. Però Ian i Canari van fer un últim esforç, un meritori esprint final. Ara ja poden descansar tranquils fins a la final.