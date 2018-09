La joventut va poder amb l´experiència a Almussafes

De la Vega i Carlos ja poden presumir d'haver guanyat la mateixa competició que grans figures com Álvaro, Puchol II o el mateix Genovés II, a qui ahir van superar juntament amb Adrián de Museros en la final del Trofeu Diputació de València de frontó, que es va decidir pel resultat de 41-15.

La joventut va poder clarament amb l'experiència al Frontó Municipal d'Almussafes, ara conegut com Frontó José Ventura per iniciativa del consistori local, que abans de la partida va reconéixer la trajectòria i la tasca de l'històric dirigent del club de pilota local.

No va ser la final esperada per la superioritat dels vencedors, però va ser una partida digna. De la Vega i Carlos tingueren el dia, el millor amb diferència durant tot el campionat. «Inclús quan l'hem errat ens ha entrat», deia Carlos en acabar. Els representants d'Almussafes van estar més ràpids, pegaren més fort i dominaren la pilota amb major encert. Van ser superiors en el global i línia per línia, sobretot durant la primera meitat, situació que els va permetre adquirir un considerable avantatge en el marcador.

Genovés II i Adrián milloraren prou en el tram final, quan el saguer sí que va mostrar la seua vertadera imatge i el davanter quasi. Però els rivals continuaven tan bé que la remuntada era una quimera.

Els nous campions estaven tan contents com si els haguera tocat la grossa de Nadal. No en va havíen aconseguit un dels títols més importants de la temporada i el més representatiu del frontó valència. Amb solament 20 i 21 anys respectivament.

La satisfacció dels dos vencedors segurament era la mateixa, però per a De la Vega va ser la partida sommiada. «Ha sigut immillorable. És un títol aconseguit en ma casa, amb la meua gent i contra un referent per a mi com Genovés II», comentava a este diari.

El seu company també es mostrava orgullós per tan rellevant victòria contra uns rivals de renom, amb els quals es va mostrar com un cavaller. «Han jugat més del que diu el resultat, però a nosaltres ens ha eixit una gran partida. No ens ha pesat que fóra la final. S'hem anat molt prompte en el marcador i pot ser que això els ha condicionat», apuntava Carlos.

Amb la mateixa cavallerositat va acceptar Genovés II la derrota. «Han sigut molt millors. La partida ha començat torta, ha seguit torta i al final és quan em trobe més a gust. Hui no ha pogut ser. Ha estat una setmana complicada per a mi per a jugar una final i ho he notat, però aixó mo li lleva mérit a la gran actuació que han fet», deia.

Els dos joves campions ja miren més enllà de les tres parets, on fa temps deixaren de ser promeses. «Ara a pensar en el mà a mà. Intentaré arribar el més lluny possible, que està molt complicat, però no hi ha pressió i el prepararé bé», assenyalava De la Vega.

L'objectiu de Carlos no és tan immediat. «Ara deixaré el frontó una miqueta a banda i em centraré en el trinquet on voldria arribar a fer coses importants», apuntava. Genovés II vol que la final d'ahir es quede en un accident, un mal dia, i recuperar les bones sensacions.

«Estic content perquè he jugat una final passant per damunt de gent molt bona i em quede amb que físicament em trobe com ja feia anys, gràcies al fet que porte una seguida sense lesions. Això m'ha permés tornar a agafar una versió molt bona de mi», explicava a este diari després de la final.