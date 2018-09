Amb la vista posada en els campionats individuals

Genovés II no es postula favorit, però assegura que físicament es troba com feia anys.

Genovés II no es postula favorit, però assegura que físicament es troba com feia anys. FUNPIVAL

Encara queda algun trofeu a la vista, però les declaracions de Genovés II i De la Vega una vegada acabada la final del Trofeu Diputació de València de frontó van ser simptomàtiques: els participants dels campionats individuals ja estan centrats en les competicions més emblemàtiques de la pilota.

El jove campió d'Almussafes declarava que després de la final ja tocava pensar en el mà a mà on l'objectiu «és arribar el més lluny possible». No precisava més sabedor que no està en el grup dels favorits, però avisava que el temps que queda per al seu debut el dedicarà a preparar-se bé.

Genovés II sí que apareix com un possible en els pronòstics, encara que per darrere dels tres millors de les últimes temporades, Soro III, Puchol II i Pere Roc II. Ell, però, refusa d'eixa condició. «Encara hi ha romàntics que volen que siga favorit, però m'ha tocat un grup molt complicat i tinc els peus en terra».

A continuació, i estes sí que són paraules que agradaran a eixos 'romàntics' afegia que «físicament em trobe com ja feia anys i això m'ha permés tornar a agafar una versió molt bona de mi. Amb l'Individual vull disfrutar i fer disfrutar a la gent». De gaudir també parlava fa uns dies altre il·lustre en este mateix diari, el campió Soro III, que anava a esperar a tancar la temporada d'estiu per a endinsar-se de ple en la preparació del torneig. Ja està tancada.

Qui no amaga que ja fa temps que pensa en jugar la segona final consecutiva és Pere Roc II, a qui el trencament fibril·lar li ha trastocat els plans. Però no hi ha preocupació perquè debutarà el 13 d'octubre.

L'altre gran nom propi de la competició d'escala i corda és Puchol II, que ha hagut de variar la planificació per les molèsties al muscle que l'obligaren a parar de jugar. El de Vinalesa ha distribuït la seua preparació en tres fases. «Amb el contratemps del muscle i la dificultat de compaginar els entrenaments amb les partides, estic en la segona fase», comenta.

L'Individual de raspall arrancarà abans i, per tant, els participants porten preparant-se des de fa més temps. El més 'matiner' entre els favorits ha sigut Moltó, que en juliol va començar amb la part física. Una vegada adquirit el to, durant les tres últimes setmanes s'ha dedicat més a la tècnica, amb dues sessions setmanals en el trinquet. A quinze dies vista del debut, el de Barxeta assegura que el treball està fet. «Ara rebaixaré l'exigència per a arribar en les condicions idònies», diu.

Al mes de juliol també volia començar la preparació el campió, Ian, però diverses lesions li ho van impedir. El de Senyera comenta a SUPER que porta un mes a plena dedicació per recuperarse. Encara està en la fase d'agafar càrrega i en el tram final incidirà més en adquirir rapidesa.