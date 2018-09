Els bombers intervenen a Pelayo

El trinquet Pelayo es va omplir ahir de bombers. Però no hi ha motiu per a preocupar-se. La catedral de la pilota estava perfectament abans de la intervenció i continua estant-ho.

Els bombers no solament apaguen focs o rescaten persones. També promouen hàbits de vida saludable i és per esta raó que un grup dels components del Cos Municipal de Bombers de la Ciutat de València es va traslladar fins al trinquet per a gravar un vídeo promocional de l'ús de l'esport. "I hem pensat que quina millor manera de fer-ho que amb el nostre, el dels valencians, la pilota", explica Víctor Parés, del Departament de Relacions Externes. Perquè el missatge siga més impactant, els ocasionals pilotaris no formaren amb faixa ni la vestimenta pròpia sinó amb el tratge d'intervenció i fins i tot el casc.

Això al principi. Posteriorment, com els va agradar tant això de passar la pilota a un costat i l'altre de la corda, es van llevar la part més molesta de la roba ignífuga per a gaudir més jugant. "Hem passat unes hores molt agradables i hem conegut de primera mà el nostre esport autòcton", afegeix Parés. El vídeo promocional es veurà prompte.