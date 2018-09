Pere: "Tenia la inquietud de jugar"

Encara no té lloc en el campionat pròpiament dit, que oficialment començarà en els octaus de final. Però, tot i l'obligació de passar per una eliminatòria prèvia, la participació de Pere és una de les grans novetats de la pròxima edició de l'Individual d'escala i corda.

Sempre és notícia que un mitger s'atrevisca amb la competició que és més propícia per als escaleters. Amb trenta-dos anys, el pilotari de Pedreguer vol conéixer quines són les sensacions. "Fa alguns anys que tinc la inquietud de jugar-lo, però mai havia trobat el moment. Enguany, després de quedar-se fora d'algunes competicions a causa de les lesions, però amb la preparació física feta, he pensat que podria ser l'ocasió de provar", diu.

El que resulta estrany és que Pere no haguera debutat abans, sent ell un dels mitgers que millor s'adapten a jugar darrere. "Sempre m'han agradat els desafiaments i les partides complicades i per això solc entrenar també en la posició del rest. M'agrada i no és del tot desconeguda per a mi", explica.

Ara bé, per a aconseguir la victòria té clar que les seues opcions passen per fer-se avant i ubicar-se en el seu lloc habitual. "No tinc l'habilitat dels escaleters. Jo he d'explotar la manera de jugar dels mitgers".

Per a entrar en els octaus de final haurà de superar al jove José Salvador, que ve espentant fort. "Serà molt complicat perquè com a vencedor del torneig sub-23 ve rodat i a més ens enfrontem a Borriana, on ell juga sovint. Es podria dir que és el seu trinquet, però este tipus de reptes són els que m'agraden".

Desplaçar-se fins a la Plana és un contratemps per al de Pedreguer, que esperava comptar amb el suport d'un bon nombre d'aficionats. "És una llàstima perquè molta gent de la Marina que em segueix m'ha comentat que volien anar a veure'm debutar en el mà a mà. Però sent a Borriana i entre setmana trobe que estaré un poc a soles pel que fa a seguidors", comenta.

De moment solament s'ha fixat l'objectiu de conéixer l'experiència i guanyar la prèvia contra José Salvador. En una mostra de sinceritat que li honra, tampoc es veu mol més enllà per la dificultat del seu grup. "És terrible. No cal parlar de Soro III i Puchol II, que són els dominadors del campionat en les últimes temporades, a més de Genovés II, que tal vegada siga qui més sap jugar mà a mà i pot guanyar a qualsevol. Un dels tres serà finalista. No sabria decantar-me per ningú i crec la classificació es decidirà depenent de com estiguen el dia en qüestió i el trinquet on juguen".

En el grup parell, sí que té favorit. "És un quadre en el qual veig que Pere Roc II té moltes opcions de ser el finalista, però caldrà comprovar com torna de la lesió. No descarte tampoc a Fageca, que és un gran 'manomanista'", conclou.