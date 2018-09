Marrahí: "Vaig per Ian i Moltó en este Individual"

Julio Marrahí és del tipus de pilotaris que alça passions i no deixa indiferent a ningú. Figura indiscutible del raspall, el seu caràcter i predisposició a oferir espectacle fa que siga un dels preferits per l'afició. «La meua filosofia és disfrutar jugant i fer disfrutar a la gent», explica.

Guanyar també entra dins de la seua filosofia. L'Individual es troba a tir de pedra i, en ser preguntat si podria ser l'alternativa als grans favorits, Ian i Moltó, la resposta és contundent. «Vaig per ells. Sense menysprear a ningú i sabent que sempre hi ha sorpreses i que cada partida és un món. L'any passat estava tocat i vaig igualar a 20 amb Moltó en semifinals. Ara que estic bé vaig a totes», assenyala.

Això sí, l'ambició no li fa caure en la imprudència. El de Villanueva de Castellón no diu que és el favorit. Matisa que esta vegada sí que apunta al que seria el seu segon títol, però reconeixent la vàlua dels vencedors de les darreres edicions. «Em trobe molt bé, però ells també. Ian està en un moment dolç i Moltó està com sempre o inclús millor», comenta.

Inclús obri la porta a altres candidats. «A Brisca el veig en molt bones condicions i sé que està preparant-se i conscienciant-se molt per a arribar lluny. No el descarte en esta lluita».

Ara és quan els pilotaris que volen arribar lluny incrementen la seua preparació específica per a este torneig. Marrahí no és tan metòdic. «He pujat la intensitat dels entrenes, però no vaig a fer molt més. He jugat moltes partides durant l'estiu i eixe ha sigut el millor entrenament. Físicament i mentalment estic fort i l'únic que em queda és fer un parell de sessions mà a mà. Jo no necessite més».

Marrahí va tocar la glòria en la temporada 2014. Després de guanyar la Lliga i l'Individual i sent el número u indiscutible, va arribar un llarg ostracisme a causa de les lesions, que des de fa temps li respecten. «Amb la continuïtat he recuperat la meua millor versió», diu.

Però creu que encara pot anar a més. «Hi ha aspectes en els quals continue evolucionant com per exemple la manera d'afrontar les partides. Els anys i les partides et fan saber jugar millor, administrar-te i gestionar les marxes durant una partida. Abans, a totes volia pegar-li fort mentre que ara també busque jugar-la ben jugada», comenta.

La seua estrena tindrà lloc el dia 26 a Guadassuar contra un jove de 16 anys que no para d'acaparar elogis. «A Iván no el veig com un rival fàcil. És un xic amb gran potencial, complet, fort, tècnic i amb molt aguant. És una rèplica de Moltó en xicotet. A més ve rodat del sub-23 i de la prèvia contra Badenes. No cauré en l'error de pensar que guanyaré pel nom. Té tot el meu respecte. I el fet de tindre la feina feta i de no tindre res a perdre fa que siga més perillós encara».

A partir d'ací ja no fa més càbales. «'Alcorconazos' hi ha molts i el mà a mà és propici perquè es donen, més encara amb este nou sistema, que m'encanta. És de justícia que tots comencem per igual. És cert que hi ha caps de sèrie, però perquè s'ho van guanyar l'any passat. Tots haurem de remar el mateix per a arribar al final del viatge».