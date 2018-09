Fageca: "Jugaré sense pressió"

El passat mes de juliol Fageca va complir un any des de la seua reaparició. La dada és significativa perquè els vint-i-dos mesos anteriors se'ls hi va passar en blanc per una lesió al colze que va requerir dues intervencions.

Fins al moment de trencar-se sempre estava en tots els pronòstics i ell els confirmava guanyant lligues i arribant a finals de l'Individual, on és un dels grans especialistes. En la pròxima edició serà cap de sèrie en el grup parell pel fet d'arribar als quarts de final del campionat anterior.

El pilotari assegura que els seus objectius en el mà a mà han canviat. Abans jugava per a guanyar i ara «per a donar guerra. Des de les operacions no sóc el mateix. Ja no tinc el poder d'abans en el braç, però intente suplir-ho amb la maduresa. Amb el que he passat, estar en una altra edició de l'Individual ho considere un premi i intentaré posar les coses difícils als rivals», assenyala.

Malgrat que ell mateix es descarta en els pronòstics, la trajectòria que porta últimament permet que afronte la competició amb il·lusió. «Les coses estan eixint millor últimament. Fa uns mesos i per circumstàncies personals no vaig poder dedicar tot el temps necessari als entrenaments i em vaig quedar estancat. Ara, les sensacions sí que són més positives», explica.

La seua situació actual també li ha fet variar l'espera de la competició mentalment i físicament. «Sabent de les meues limitacions afronte el campionat sense la pressió d'altres anys i la preparació també és diferent. Abans deixava de jugar partides per a preparar el mà a mà. Ara no se m'ocorreria perquè eixes partides són les que em donen el ritme de competició», comenta.

En el debut tindrà a Nacho en la contra. «No m'agrada enfrontar-me a ell en la primera partida. És un dels millors mitgers de l'actualitat i té molts recursos. És cert que el dau no el farà com Genovés II, però després es planta al rest i a veure com li fas un quinze perquè amb una volea o una palmà la passa. Hauré de jugar sense enganyar-me perquè té dues mans i a la mínima te la pot tirar dalt», apunta.

En cas de guanyar al de Beniparrell es trobaria amb altre mitger, Salva o Bueno. I en semifinals el rival vindria per l'altra línia del quadre. Fageca està convençut que seria Pere Roc II. «És el clar favorit del grup. Ja porta algunes temporades consecutives impressionants».

Pel que fa al quadre imparell, naturalment apunta a Soro III i Puchol II. Però veu altres possibles candidats. «Diria que serà cosa de tres perquè Genovés II està molt bé per a jugar i ara fa les coses que en ell era habitual. A més no descarte sorpreses per part de joves com Guillermo, que ha millorat una barbaritat, Francés, que per equips està fenomenal, o inclús Ferrer».