Espectacular remuntada de Soro III i Javi

Soro III i Javi s'han guanyat el dret de jugar pel títol i el premi del Trofeu Diputació de Castelló després d'imposar-se a Puchol II i Héctor en la segona semifinal disputada ahir al trinquet de Borriana. La partida es va decidir pel resultat de 60-40 i el més cridaner va ser la remuntada dels vencedors, que amb 25-40 en contra van fer set jocs seguits.

Soro III va ser el gran artífex de la victòria i el millor de la partida. El campió individual es va passar la vesprada soltant bombes, moltes d'elles sensacionalment dirigides per a evitar els caps i rebots de Puchol II, que solen tornar amb intenció de quinze. I com sempre, va alçar tones en rematades que per a altres serien impossibles de restar.

El de Vinalesa va ser l'altre protagonista destacat i també va obsequiar el públic amb nombroses accions de gran qualitat, però esta vegada li va costar més fer el quinze que en altres ocasions, sobretot en el tram final de la partida.

La diferència més gran va estar davant, on es van invertir els papers. Héctor va començar sent molt més determinant que Javi, però a poc a poc va perdre presència en atac. Tot el contrari que el mitger de Massalfassar, que en un principi quasi es va dedicar exclusivament a defensar fins que va començar a soltar el braç amb la seua violència habitual. I ja no va parar.



Del blau al roig

La semifinal va començar sent 'dauera', dinàmica que es va trencar amb la igualada a 25. Puchol II i Héctor sumaren al rest i posteriorment aprofitaven el fet de pegar primer per a distanciar-se en dos jocs. La partida es posava més blava encara en el parcial següent, que altra vegada queia del mateix costat, però al rest, ara després de molta baralla i de diferents vals per als dos costats (25-40).

La resta de la confrontació va ser roja pel que fa al marcador, però Puchol II i Héctor tingueren les seues opcions de sumar, a més en moments importants. Van ser set jocs consecutius de Soro III i Javi, però hi hagué batalla.

I és que si bé és cert que els vencedors donaven la sensació d'estar més frescs i de tindre les idees més clares a mesura que s'acostava el final, els de l'altre costat de la corda continuaven defensant-se i pegant quan podien.