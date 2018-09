S'aveïna 'trinquetà' a Bellreguard. Serà amb motiu d'un nou desafiament a raspall de restos contra mitgers en el qual participaran quatre dels sis pilotaris que van omplir este mateix recinte el passat 26 de maig: Ian i Moltó, que s'enfrontaran a Brisca i Tonet IV.

Les dues parelles i els gestors de Bellreguard, els germans Peris d'El Zurdo, estan buscant la dada més propícia per a jugar. Una vegada pactada la partida volen que no es demore més de dues o tres setmanes, màxim un mes. El que sembla segur és que es jugaria en dissabte, el dia més fort al trinquet de Bellreguard.

També s'han de concretar els detalls relatius als diners que es posaran en joc. En el desafiament anterior van ser 3.000 euros d'eixida, que finalment van pujar fins als 10.000. Pel que fa a les normes i possibles restriccions a algun equip, tampoc s'ha avançat res. En els desafiaments anteriors es va jugar lliure, a passar i sense cap avantatge per a un costat o l'altre.

En el desafiament del 26 de maig que va enfrontar a Ian, Moltó i Marrahí contra Brisca, Coeter II i Tonet IV, els mitgers van dominar de manera contundent i es van imposar per 25-0. Els restos no es van acoblar en cap moment i durant la partida van canviar les seues posicions en nombroses ocasions, sobretot a partir del 15-0 i per a trobar una solució que no va arribar. Sobretot els va penalitzar el fet de no saber acabar el quinze en les pilotes que es quedaven en la zona dels punters. Si en esta ocasió repeteixen tàctica, Ian jugaria darrere en ocupar el dau mentre que al passar al rest canviarien les posicions. Esta torna a ser l'opció més lògica tenint en compte les característiques dels dos pilotaris.

Dels mitgers és pràcticament segur que Brisca farà el dau. Així va succeir en el desafiament anterior i el d'Oliva va fer un recital. La seua treta era pràcticament la d'un rest: anava forta i col·locada. I per a restar sempre va buscar el seu poderós joc d'aire. Solament va patir un poc amb les pilotes que van arribar al rebot.

La rapidesa de Tonet IV també és una raó de pes perquè el de Genovés es mantinga davant. I el seu encert per a acabar-les.



Variacions al rest

On hi haurà variacions respecte del desafiament anterior serà al rest. En aquella ocasió el més enrederit va ser el Coeter II, que va defensar a la perfecció. Esta vegada no estarà i esta responsabilitat ha de recaure en un altre, tal vegada en aquell que millor sàpiga executar els rebots.

La singularitat que ofereixen els desafiaments sol ser reclam suficient per al públic. En este, a més, s'anuncien els quatre millors pilotaris del moment. I amb un component menys per bàndol, la partida no té res a veure amb l'anterior.