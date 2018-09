Pelayo es prepara per a la festa del seu aniversari

El trinquet del carrer Pelayo de València viu un any especial i històric. 150 anys fa des que s'inaugurarà este recinte esportiu de la ciutat de València, que ha vist passar sobre les seues lloses als millors pilotaris de la història de la vaqueta.

Un recinte que durant els últims anys ha viscut un fructífer període de reformes que l'han portat a ser més referent si cap. Ara ha aplegat el moment de preparar-se per a una gran festa. Va ser el passat 20 d'agost el dia exacte de l'aniversari, però les celebracions s'han fet esperar i comencen a omplir el calendari dels actors principals de la pilota valenciana.

Entre d'altres, Víctor i Recaredo Agulló estan treballant en l'edició d'un llibre commemoratiu que repassa la història del trinquet amb l'objectiu de contextualitzar de manera paral·lela el conjunt social i polític de cada època des del seu naixement. Pilotaris, modalitats, anècdotes viscudes a un dels recintes esportius més antics d'Europa i altres aspectes fonamentals d'esta construcció ocuparan les pàgines del llibre. L'obra es presentarà al mes d'octubre.

I no podia faltar a la cita el Museu de la Pilota El Genovés, que ja va inaugurar una exposició fotogràfica a la localitat de la Costera i prompte traslladarà l'exposició 'Faixa roja, faixa blava: la pilota valenciana' fins a la Catedral. Una mostra que permet veure una visió general de l'esport autòcton dels valencians amb gran quantitat d'elements didàctics per poder aprendre els pilars bàsics de la pilota valenciana.



Borriana i Xeraco

Pel que fa a l'activitat estrictament esportiva, els recintes de Borriana i Xeraco seran els pròxims en acollir activitat del Campionat Individual. En el cas de la canxa castellonenca, esta serà l'escenari de la partida prèvia d'escala i corda en la qual José Salvador i Pere hauran de lluitar per una plaça a octaus de final. Opten a les altres dues places que queden lliures Ferrer i Álvaro Gimeno, i Francés i Guillermo. Estes dues parelles jugaran per dues vacants, però encara no està decidit on serà la seua particular batalla.

Els dos enfrontaments estaven previstos, des d'un principi, al trinquet Pelayo i anotades en l'agenda per al dijous 27, però donat que la Catedral estarà acollint l'exposició 'Faixa roja, faixa blava', s'ha hagut de canviar l'escenari. Està per determinar si es jugaran eixe mateix dia al Nou Trinquet de Guadassuar, o si esperaran vint-i-quatre hores i aniran als trinquets de Sueca i Vilamarxant.

Pel que fa a Xeraco, la localitat de la Safor serà testimoni de la primera partida oficial del mà a mà de raspall. Cartell de luxe amb l'estrena del vigent campió, Ian de Senyera. A la contra tindrà a un mitger que s'ha consolidat com a un dels millors del moment, el local Canari. Tots dos es coneixen a la perfecció després d'haver disputat i guanyat junts la Lliga Bankia de 2018. Recentment aconseguiren fer seu el Trofeu 600 anys Generalitat Valenciana, al trinquet Ciscar de Piles.

Coincidint amb la presentació del nou format de l'Individual en què tots els pilotaris participants comencen des d'octaus de final, el mitger de Xeraco es va llevar la pressió apuntant al fet que és Ian qui defensa el títol i a qui hauria pesar-li més la samarreta de campió. La motivació de Canari és màxima i la il·lusió per fer un bon paper no es queda enrere.