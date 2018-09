Els finalistes mostren les armes

La seu de la Diputació de Castelló va acollir ahir la presentació de la final del trofeu que porta el nom de la institució provincial i que es jugarà el pròxim divendres al trinquet de Vila-real. Soro III i Javi s'enfrontaran a Genovés II, Raúl i Carlos.

El campió individual i el mitger de Godelleta van ser els encarregats de mostrar les seues impressions sobre la partida. Per a Raúl, la principal virtut de la contra és el seu poder. "Juguem contra els dos pilotaris que probablement són els més pegadors de l'actualitat", deia. Per a contrarestar-ho, el mitger considera que "hem d'aprofitar la superioritat numèrica en un trinquet que és molt jugador", afegia.

Soro III no va amagar que li preocupa el fet d'enfrontar-se a un trio: "Serà una partida llarga i exigent per a nosaltres", apuntava. Però el de Massamagrell té un idil·li amb el trinquet on es decidirà el títol i amb la seua afició, situació que vol aprofitar. "La zona de Castelló és molt especial per a mi. Javi i jo ens trobem a gust a Vila-real i crec que podrem oferir un bon nivell per a plantar-los cara".

El trio va guanyar en la primera semifinal a Pere Roc II i Félix per 60-55 mentre que la parella va superar 60-40 a Puchol II i Héctor.