Ian i Pere Roc, els millors de l´any

La Federació de Pilota Valenciana celebrarà el diumenge a l'Ajuntament de València l'edició número 27 del Dia de la Pilota, jornada lúdica i festiva en la qual es lliuren els diferents guardons instaurats per esta entitat. En l'àmbit professional els jutges han considerat que Pere Roc II i Ian han estat les figures més destacades des de setembre de l'any passat, quan es va celebrar la darrera edició del Dia de la Pilota.

Durant este temps el rest de Senyera s'ha proclamat campió de les dues competicions més rellevants, l'Individual i la Lliga. A més, durant tot un any ha rendit com un autèntic número u. L'escaleter de Benidorm també va guanyar la Lliga de la seua modalitat, per segona vegada consecutiva, i va ser finalista del mà a mà. També va aconseguir bona part dels trofeus curts de prestigi. Amb la seua progressió imparable, Pere Roc II ha pujat fins a l'escaló on es troben Soro III i Puchol II, els grans dominadors de l'escala i corda en els darrers anys.

En el mateix àmbit professional també es premia als joves més destacats. El del raspall ha sigut Tonet IV, que amb només 19 anys ja és un imprescindible de les grans cites.

En el joc per dalt corda l'agraciat ha estat Francés, probablement per la magnífica actuació que va fer en la passada Lliga. Posteriorment ha tingut actuacions que han generat molts titulars, com la del Trofeu Ciutat de Torrent, que sí que va guanyar amb altra exhibició de les seues facultats.

Pel que fa a la pilota femenina, la millor per a la Federació ha sigut Mar. No és d'estranyar tenint en compte que la de Bicorp va guanyar la Lliga i va ser campiona individual i per equips en l'Europeu d'Holanda, a més de finalista del mà a mà local. En este mateix apartat de distincions a pilotaris, Waldo i Ana Belén tindrà un premi en reconeixement a les seues dilatades i exitoses trajectòries esportives. A estos guardons cal afegir els corresponents als millors entrenadors d'escoles, el Premi Paco Cabanes El Genovés de promoció, el Mitjans de comunicació, el Premi Suport a la pilota i els dels Jocs Esportius. I dos molt especials per a dos històrics que ja no estan: En Memòria, per a Miguel Royo, i el Premi Extraordinari Manuel Tarancón, concedit a Emilio Peris El Zurdo.

Com és habitual, durant la matinal del diumenge es succeiran les partides d'exhibició a la Plaça de l'Ajuntament i alguns carrers adjacents. Obriran el foc els fallers a les 09:00 hores. També hi haurà partides de raspall adaptat, de raspall femení i el colofó que posaran els professionals al voltant de les 12:00 hores. En esta ocasió els convocats són Francés, Fageca, Salva, Raúl, Giner i De la Vega.