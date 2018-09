Torna el Premi Manuel Tarancón

L'any 2008 la Federació de Pilota Valenciana va instaurar el Premi Manuel Tarancón. Es reconeixia d'esta manera la tasca de qui va ser president de la Diputació de València i Conseller de Cultura, Educació i Ciència, que sobretot és recordat en l'esport de la pilota per l'Ordre del 2 de març de 2000 que obliga a la construcció d'instal·lacions específiques de pilota en els centres escolars de nova creació.

El Premi Manuel Tarancón va sorgir amb la intenció de reconéixer cada any a una persona, col·lectiu o entitat vinculada a l'esport dels valencians. Però amb el temps va perdre la periodicitat anual per a fer-se més important, per a convertir-se en un guardó que es lliura de manera excepcional.

Quatre anys després de la concessió de l'últim Premi Manuel Tarancón la Federació l'ha recuperat per a atorgar-li-ho, a títol pòstum, a Emilio Peris El Zurdo, mort el passat mes de novembre per causes naturals als 64 anys. Una decisió més que encertada tenint en compte que es tracta d'una de les figures més importants que ha conegut la pilota valenciana. A més sense vestir de blanc. La nissaga El Zurdo va començar amb Francisco Peris, de qui era nét Emilio. Després va agafar el relleu son pare, Domingo, però els problemes de salut d'este van forçar que Emilio es posara al capdavant de la gestió del mític trinquet de Gandia amb vint-i-tres anys.

Quan el trinquet El Zurdo de Gandia va tancar en gener de l'any 2007 Emilio Peris va traslladar l'activitat a Bellreguard a l'espera de la construcció d'un nou recinte a la capital de la Safor, que està pràcticament acabat, però paralitzat per qüestions burocràtiques. Ahir, des de la Federació es pronosticava un desig de molts: «De segur prompte durà el seu nom».