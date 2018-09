Actuació redona de Genovés II, Raúl i Carlos

El Trofeu Diputació de Castelló va abaixar ahir el teló al trinquet de Vila-real on Genovés, Raúl i Carlos es van proclamar campions en superar a Soro III i Javi per 60-35. El tanteig no reflecteix l'esforç de la parella, però sí l'actuació redona del trio. Els vencedors ho van fer tot bé, en conjunt i per separat.

Genovés II, Raúl i Carlos van ser un equip amb majúscules. Les tres línies sempre van estar perfectament distribuïdes i les pilotades repartides amb exactitud. Cadascun jugava la seua, a més d'acord al manual.

Amb un percentatge d'encert tan alt, les possibilitats dels rojos es van reduir a la mínima expressió. I és que en poques ocasions es va veure als blaus llevar-se-la de damunt, tot i que la parella també va carregar amb intenció.

Va ser un luxe presenciar a Genovés II dibuixar els colps i a Raúl disparar com en els seus millors moments, els d'abans de la greu lesió. I atenció perquè estes actuacions del mitger de Godelleta estan sent habituals últimament. I Carlos va estar en la seua línia de parar obusos i llançar-los, però amb molta participació, més del que és habitual en la punta.



Exposició a Pelayo

El trinquet Pelayo ja ha començat amb la commemoració del seu 150 aniversari. Des de hui i fins al 2 d'octubre es podrà visitar l'exposició 'Faixa Roja, Faixa Blava', produïda pel Museu Valencià d'Etnologia, l'Ajuntament de Genovés i el Museu de la Pilota.

La mostra va ser inaugurada en novembre de l'any 2013 i des d'aleshores no ha parat de ser exhibida en multitud de localitats. Es tracta d'una visió general i didàctica de les modalitats, ferramentes, espais de jocs i altres elements que componen l'esport dels valencians.

Com l'exposició està ubicada en la pista de joc, Pelayo deixa de fer partides fins al 6 d'octubre. La sessió d'esta vesprada es trasllada a Guadassuar amb el mateix horari. A les 16.30 hores hi haurà partida de juvenils de primer nivell i a continuació la de professionals.

En pròximes dates els accessos i corredors de Pelayo albergaran també fotografies i projeccions de diferents temàtiques i una part d'altra exposició, 'Joc'. També s'està editant un llibre commemoratiu.