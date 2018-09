El desafiament ja està definit

El desafiament a raspall de restos contra mitgers ja està definit. De moment solament s'havia concretat que es jugaria la partida. Els dos pilotaris més decisius darrere, Ian i Moltó, s'enfrontarien als mitgers més determinants del moment, Brisca i Tonet IV. L'escenari seria el trinquet de Bellreguard.

Ara s'ha concretat que la partida es jugarà el pròxim dissabte. També la xifra que es posarà en joc, que són 3.000 euros d'eixida. La quantitat, segurament, augmentarà considerablement abans de posar la pilota en moviment. En el desafiament anterior també es va començar amb 3.000 euros i finalment es va arribar als 10.000.

Els quatre pilotaris jugaran lliures. No hi ha cap restricció i poc abans de començar es farà la reballada per a determinar qui comença al dau a pegar primer.

Les entrades es poden adquirir al preu de 8 euros en la venda anticipada o per 10 euros el mateix dia de la partida.

En el desafiament que jugaren Ian, Moltó i Marrahí contra Brisca, Coeter II i Tonet IV la gran majoria dels pronòstics eren favorables als restos, que acabaren perdent pel resultat sabater de 25-0. De moment cal esperar cap on es decanta la càtedra.

Amb un pilotari menys per bàndol la confrontació canvia radicalment. Brisca va demostrar en l'ocasió anterior que al dau pot funcionar quasi com un rest. Ara que no està el Coeter II caldrà veure com s'organitzen al rest. Amb Ian i Moltó les incògnites són majors perquè ells han de rectificar més coses respecte del passat desafiament.