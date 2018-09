Pere guanya la prèvia de Borriana

Pere ha aconseguit el bitllet per a l´Individual d´escala i corda.

L'Individual en la modalitat d'escala i corda ja té un participant més, Pere, que ahir va aconseguir el bitllet en superar a José Salvador en l'eliminatòria prèvia programada al trinquet de Borriana.

La confrontació es va decidir amb iguals a 55 i va estar tan renyida com assenyala el marcador. Els dos pilotaris completaren una gran actuació.

En la primera meitat va estar més encertat el campió de l'Individual de la categoria sub-23, que ara ja ha d'esperar fins a l'any que ve per a competir amb les primeres figures. La segona part va ser per a Pere, però el de Pedreguer no ho va tindre fàcil contra el seu jove rival.

Pere jugarà en la jornada inaugural de l'Individual d'escala i corda, on es trobarà amb un gran especialista del mà a mà com Santi. Serà el 5 d'octubre al trinquet de Vila-real.

Però encara queda adjudicar dues places més per a concretar el quadre definitiu de 16 participants. La incògnita es resoldrà el divendres al trinquet de Vilamarxant. A les 17.00 hores, Ferrer jugarà contra Álvaro Gimeno, A continuació, Francés s'enfrontarà a Guillermo. Genovés II i Soro III esperen als vencedors.