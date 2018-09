Còmode debut de Moltó en l´Individual de raspall

L'Individual Bankia de raspall va visitar ahir el trinquet d'Oliva on va debutar un dels grans favorits, Moltó, que va tindre un plàcid debut contra Ricard, que va cedir pel tanteig de 25-5.

La diferència entre els dos contendents va ser molta. Ricard va evidenciar que encara no ha recuperat la seua millor versió i el de Barxeta va liquidar la confrontació ràpidament.

En els pocs intercanvis que hi hagué es va veure a un Moltó concentrat, en tot moment sabedor de com volia jugar-la i encertat en l'execució. El duel no va donar per a saber si el dues vegades campió afronta bé o molt bé el repte de recuperar la corona, però les impressions que va deixar sí que van ser positives.

Positives van ser també les seues impressions. «En l'inici del primer joc he tingut un poc de nervis perquè feia un any que no competia mà a mà, però he començat a desenvolupar el meu joc i a partir d'ací a disfrutar jugant, que és el que busque en les partides. He tingut bones sensacions», explicava el pilotari.

Moltó descansa ja fins al 10 d'octubre, quan tornarà a jugar en quarts de final a Guadassuar contra el vencedor de l'eliminatòria entre Pablo i Mario.



Hui a Guadassuar

La competició completarà hui la tercera eliminatòria dels huitens de final al trinquet de Guadassuar on debuta altres dels noms propis del mà a mà, Marrahí. En la contra estarà Iván, que amb 16 anys s'estrena en l'Individual absolut perquè es va proclamar campió del sub-23 i posteriorment va guanyar una prèvia contra Badenes.

Encara que la partida té un color clar, el roig de Marrahí, resulta una confrontació atractiva. I és que l'aspirant a figura d'Ontinyent s'està guanyant a passos agegantats el reconeixement del públic i dels seus companys. També dels trinqueters, que ja el convoquen sovint per a les primeres partides i inclús en alguna estel·lar.

Ningú dubta que Iván serà candidat al títol en el futur. De moment cal continuar gaudint del seu joc, que ell també ho faça i que agafe experiència. Segurament obligarà a Marrahí a esforçar-se. De fet, el de Villanueva de Castellón no es fia ni un poc del 'Moltó en xicotet', que és com l'han batejat al trinquet. I és que vertaderament recorda en algunes coses al de Barxeta. En les maneres i perquè juga molt. A més arriba amb el rodatge de les partides del sub-23 i la prèvia.

Marrahí afronta este Individual amb la intenció de ser l'alternativa a Ian i Moltó. Esta vegada no hi ha lesions ni dolors, amb la qual cosa podrà desplegar el seu joc en plenitud. Si ho aconsegueix, té mans i nivell per a qüestionar el favoritisme dels dos últims campions. Ell ho va ser abans que Ian i Moltó.