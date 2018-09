València va gaudir de la gran festa del XXVII Dia de la Pilota Valenciana

La plaça de l'Ajuntament de València va acollir diumenge una gran jornada de pilota valenciana amb les diferents partides i activitats organitzades per la Federació de Pilota Valenciana, on va destacar l'amplia participació dels joves jugadors de les diferents escoles de Pilota Valenciana de la nostra comunitat. Les escoles van omplir de futur la plaça del cap i casal demostrant que està garantida la supervivència del nostre esport autòcton, en un dia molt especial on es van lliurar els premis anuals de l'ens federatiu. També va disputar-se una partida d'exhibició a Raspall Femení, una partida de joc per dalt corda amb jugadors professionals, així com una exhibició de raspall adaptat i de joc faller.

La jornada va estar espectacular i el centre de la capital es va convertir en l'epicentre de la gran festa de la Pilota Valenciana. El carrer Arquebisbe Mayoral i el de Correus , la plaça de l'Ajuntament de València, el saló de Cristall plens de pilotaris, familiars, tècnics, directius de clubs, aficionats, autoritats per commemorar l'alçament de la prohibició de jugar a pilota dins de la ciutat de València.

A partir de les 09:00 hores es van iniciar els actes festius amb la disputa de l'exhibició a joc faller, seguidament es va jugar la partida de raspall adaptat i posteriorment es va disputar l'exhibició a raspall femení. Desprès de la disputa d'aquesta partida que va enfrontar a (Ana Puertes, Victòria, Sara i Natalia front a Anabel, Amparo, Adriana i Nerea), es van lliurar els premis als millors entrenadors de les escoles de pilota valenciana, les persones que treballen amb dedicació, professionalitat i amb un gran amor per totes les nostres modalitats de joc. Seguidament va ser el torn per lliurar els premis anuals de la Federació de Pilota Valenciana. el director general, la regidora dl'esports, la diputada d'esports, les falleres majors de València, el president honorífic de la FPV i el president de la FPV foren els encarregats d'atorgar els premis a:

D'una banda, "Pere Roc", com a millor jugador professional de la modalitat d'escala i corda, i "Frances", va rebre el premi a millor jugador jove en la modalitat d'escala i corda. "Ian de Senyera" com a millor jugador professional de raspall. El premi a millor jugador jove de raspall va recaure a les mans de "Tonet de Genovés", mentre que el premi a millor jugadora de pilota va ser per a "Mar de Bicorp". Waldo d'Oliva, per la seua part, va ser reconegut per tota la seua carrera esportiva, mentre que Ana Belen de Borbotó, va ser guardonada per la seua trajectòria femenina. A l'igual que va ser premiat pel treball realitzat, Miguel Royo Yago, encara que en aquest cas lamentablement, a títol pòstum. L'Ajuntament d'Onda va veure reconeguda la seua tasca de promoció de la Pilota Valenciana, mentre que les escoles de pilota guardonades amb el premi Paco Cabanés "Genovés" van ser la de Xaló, Quatretonda i el club esportiu Colla de Pilotaires d'Algemesí. El premi per a mitjans de comunicació va recaure en "Ferida". Per últim, el premi Manuel Tarancón va ser entregat, a la memòria d'Emilio Peris Mascarell, "Emilio El Zurdo".

Aquest intens dia de pilota valenciana es va tancar amb un atractiva partida per dalt Corda de jugadors professional que va enfrontar a De la Vega, Fageca, Hilari de Beniparrell i Javier Campos de Montserrat contra Francés, Giner, Salva i Guillem d'Alginet. Es van poder seguir quinzes espectaculars per tancar de forma brillant aquests 27 anys de festa en el cor del Cap i Casal.Van acompanyar als diferents estaments de la pilota, les máximes autoritats junt a un gran nombre d'alcaldes i regidors de diferents localitats, els vicepresidents de l'entitat federativa, així com els ex-jugadors professionals Pigat II, Moro, Genovés i Àlvaro.