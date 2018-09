Marrahí compleix amb nota i Iván agrada en l´estrena

El trinquet de Guadassuar va registrar ahir un molt ambient en la tercera jornada dels huitens de final de l'Individual de raspall. I és que un dels pilotaris amb major tiró, Marrahí, s'enfrontava a un jove de 16 anys del qual es parla meravelles, Iván. Es va imposar la lògica i va guanyar el 'veterà' amb una bona actuació per un solvent 25-5. Però el debutant en el mà a mà de les figures va agradar i va demostrar que el raspall té una figura de camí.

Ja en el primer joc, el pilotari d'Ontinyent va deixar clar que seria un digne rival per al campió de l'any 2014. Iván va començar al dau traent fort alhora que col·locat i utilitzant les dues mans amb criteri en les rematades posteriors.

Marrahí contestava menejant la pilota a l'espera d'una oportunitat d'acabar-la. El de Villanueva de Castellón va tancar el parcial en el quart val, que podria haver sigut blau si Iván no haguera regalat unes quantes pilotes parades que anaren a l'escala després de colpejar de volea.

En canviar de posició la diferència entre els contendents va ser més evident. Marrahí va aconseguir els dos primers quinzes de pacte i els altres dos després de pilotejar, però sempre sent ell qui atacava. Els altres dos jocs van tindre un desenvolupament semblant. Amb Iván al dau, el mà a mà era pràcticament de tu a tu, però finalment s'imposaven els recursos de qui és una primera figura. I amb el de roig traent, el quinze sempre estava més prop del dau, però des del rest arribaven bones pilotades. Marrahí espera ja en els quarts de final on es trobarà amb el vencedor de l'enfrontament entre Punxa i Miravalles, programat el pròxim dissabte al trinquet de la Llosa de Ranes.



Tots contents

Els dos pilotaris se n'anaren satisfets de la localitat de Guadassuar. Marrahí havia complit amb nota davant un rival que li causava respecte. «Era un debut complicat perquè Iván està molt fort, té moltes qualitatsi i venia amb el rodatge del campionat sub-23 i de la prèvia contra Badenes. La pressió era per a mi perquè ell és el jove que debuta i jo el pilotari que ja ha sigut campió i en teoria ha de guanyar. M'he trobat molt bé, en l'estat físic en el qual volia arribar».

Iván, per la seua banda, es queda amb el record de tan important estrena. «Encara em queda per poder fer front a pilotaris de tanta categoria, però estic content perquè sent tan jove he pogut debutar en l'Individual absolut», deia.

El d'Ontinyent ha fet un gran pas en el camí, però molt abans que la majoria. A més s'ho va passar bé. «Al principi m'he notat nerviós, però durant la partida he pensat que ja ho tenia tot fet, que arribar ací ja és un mèrit, i de voler guanyar he passat a voler disfrutar amb l'experiència. I ho he fet», apuntava.