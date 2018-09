Jornada esportiva, cultural i de reconeixement a Senija

La localitat de Senija ha programat hui una interessant jornada de pilota, que ho és per completa, emotiva i variada. El punt d'emotivitat vindrà donat per la iniciativa del consistori local i els components del club de pilota, que a les 17.00 hores homenejaran a un company que ja no està: Pablo López, que va faltar per causes naturals fa ara quasi un any. Senijol d'adopció, Pablo es va guanyar l'estima dels seus veïns i va ser durant anys un destacat membre del club. Posteriorment està programada la treta d'honor, que en un principi estava prevista que la realitzara algun familiar. Però estos han volgut que el protagonisme siga per a la pilota, la passió de Pablo, i per tant seran els seus companys qui la facen.

El colofó vindrà donat amb una partida de llargues que enfrontarà a Jan, Giner, Héctor i Pere contra Malia, Santi, Tomàs II i Manel. Abans de tot s'inaugurarà la mostra 'Any d'or de la pilota a Senija'.