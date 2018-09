Punxa elimina a un combatiu Miravalles

Els quarts de final de l'Individual de raspall ja té un participant més, Punxa, que ahir es va desfer de Miravalles al trinquet de la Llosa de Ranes pel resultat sabater de 25-5. En la pròxima ronda, el rest de Piles haurà de mesurar les seues forces contra Marrahí.

Punxa va ser clar dominador de la partida, però cal reconéixer la competitivitat de Miravalles, que no va parar d'espentar. Inclús en el darrer joc, en el qual va estar clarament minvat de facultats a causa d'un colp contra la muralla en el parcial anterior quan va restar una pilota.

El primer i tercer joc van ser molt semblants. El rest de Piles va ocupar el dau i des d'ací es va dedicar a pegar i a avançar metres fins que va disposar de l'oportunitat de tancar el quinze. En estos parcials Miravalles va tornar un bon nombre de pilotes, però li va costar passar de la defensa a l'atac.

Els jocs en els quals va traure Miravalles van ser diferents per les circumstàncies. En el primer, el segon de la partida, l'intercanvi va ser constant. Miravalles buscava picar en muralla i Punxa destacava en les raspades, que trobaven la galeria i la llotgeta.

Finalment va sumar el de Piles, però en el quint val, la qual cosa demostra la igualtat que hi havia en la pista. En l'altre, el definitiu, Miravalles va començar prou tocat, inclús traent per baix per les molèsties que li va produir el colp en el joc anterior. Punxa va posar el marcador en val-15 per acabar, però el seu rival no es va rendir i inclús va capgirar el marcador i també va disposar de val, que no va fer efectiu. Això sí, el de Genovés va dir adéu amb la cara ben alta. La competició descansa ja fins al pròxim dimecres quan visitarà el trinquet de Castelló de Rugat on Pablo jugarà contra Mario.



Guanyen els restos

També ahir i en la mateixa modalitat de raspall, el trinquet de Bellreguard va acollir un desafiament de restos contra mitgers en el qual Ian i Moltó es van imposar a Brisca i Tonet IV pel tanteig de 25-15.

Durant la primera meitat de la partida van manar els mitgers, que sempre jugaren amb Brisca darrere i Tonet IV davant. Els restos, per la seua banda, formaven amb Ian en el seu lloc i Moltó més avançat.

El desafiament es va posar en 5-15 per als mitgers i els restos van variar la tàctica. Ian va continuar traent, però al rest canviaren les posicions. La decisió va ser totalment encertada perquè la resta dels jocs van ser per a Ian i Moltó.