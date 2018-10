Genovés guanya amb solvència

El trinquet de Pedreguer va acollir ahir la disputa de la segona semifinal del Trofeu 600 Anys Generalitat en la modalitat d'escala i corda, partida que va tindre certes similituts amb la primera eliminatòria. I és que hi hagué un equip, el guanyador de Genovés II, Pere i Monrabal II, que va jugar molt. I el derrotat, amb Pere Roc II i Félix, va estar per davall de les seues possibilitats. El resultat va ser 60-30.

La partida va començar oferint el nivell esperat. Els dos equips isqueren forts i encertats sumant des del lloc més propici a Pedreguer, el rest. La parella inclús ho feia amb més autoritat per l'encert de Félix per a trobar la llotgeta.

L'equilibri es va començar a trencar amb la igualada a 20. El trio augmentava el rendiment i la parella s'estancava, sobretot darrere, on a Pere Roc II no li eixia la pilota de la mà amb la violència habitual. Esta circumstància va condicionar el joc de Félix, que va disposar de menys oportunitats de carregar.

Enfront, Pere es va erigir en el canoner de l'equip i en la principal basa per a sumar mentre que Monrabal II aportava de tant en tant amb oportunes i encertades aparicions. Darrere, Genovés II va ser qui tingué més reconeixement per part del públic per les nombroses jugades de qualitat que va executar.

Ara queda el colofó, programat el pròxim diumenge al trinquet Pelayo. Les dues semifinals no han complit amb les expectatives, però la lectura positiva és que l'excel·lent actuació dels equips que han guanyat permet esperar una gran confrontació. Amb la faixa roja formaran Soro III i Raúl.