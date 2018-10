Comença el ball en l´escala i corda

Ha arribat el moment de concedir durant tot un any el privilegi de jugar de roig, de designar al número u de la modalitat d'escala i corda. Després de mesos de preparació i amb algunes prèvies completades per a definir el quadre definitiu de 16 aspirants, la competició més emblemàtica espera el seu inici, el pròxim divendres al trinquet de Vila-real. Soro III i Puchol II continuen sent els noms amb més pes del Campionat Individual. Des de fa diverses temporades són els principals dominadors del trinquet i també del mà a mà.

Esta seria la final més esperada si la competició transcorreguera amb el format que ha sigut habitual durant anys. Enguany, però, s'han establert dos grups tenint en compte els resultats de l'exercici anterior i els dos escaleters han caigut en el mateix, que es coneix com 'el de la mort'. Com a molt lluny es trobarien en semifinals, que seria una autèntica final anticipada.

Però atenció, que en este mateix grup apareix Genovés II, que està vivint una segona joventut. O el millor mitger del mà a mà, Santi de Finestrat, finalista en una edició i que a punt va estar de guanyar en quarts de finals a Puchol II quan el de Vinalesa es va proclamar campió. I que no es confie el defensor del títol perquè en el debut li ha tocat Francés de rival, que està fent una temporada sensacional. Pere, Monrabal II i Ferrer són els altres components del grup imparell.

En el grup parell tots els pronòstics apunten a Pere Roc II com a finalista. El de Benidorm també s'ha guanyat el dret de ser considerat favorit perquè en les tres últimes temporades està rendint a un nivell superlatiu. Dues lligues guanyades en este període de temps, una Copa i la final de l'Individual de l'any passat confirmen que és un ferm candidat. En este mateix grup competiran Pablo de Sella, Giner, De la Vega, Fageca, Nacho, Salva i Bueno. En principi no entren en els vaticinis, uns per massa joves i altres perquè no estan en el gran moment de campanyes anteriors. En la modalitat de raspall ja s'han completat cinc de les eliminatòries dels huitens de final. Els dos grans favorits, Ian i Moltó, han demostrat que efectivament ho son. I el que podria ser l'alternativa, Marrahí, també va deixar clar que està preparat. Punxa i Seve són els altres classificats per als quarts de final. En el camí s'han quedat Canari, Ricard, Iván, Miravalles i Vercher.

La següent eliminatòria tindrà lloc demà al trinquet de Castelló de Rugat on s'enfrontaran Pablo i Mario. El debut de la resta de participants es completarà el dijous a Bellreguard amb el duel entre Guadi i Brisca i el divendres a Genovés on jugaran Sergio i Moncho.