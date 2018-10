Comença la lluita per la faixa roja de Soro III

El Campionat Individual Bankia en la modalitat d'escala i corda comença hui al trinquet de Vila-real amb la primera eliminatòria dels huitens de final que enfrontarà als mitgers Santi i Pere. L'inici de la competició és més que atractiu. Dos dels pilotaris de més renom al mig mesuren les seues forces en la competició que és més propícia per als restos.

Tant és així que en les 32 edicions anteriors solament Grau ha estat capaç de trencar l'hegemonia dels escaleters.

Però els protagonistes de hui, a més de valents, tenen condicions per al mà a mà. Santi ho ha demostrat en infinitat d'ocasions. El de Finestrat és un clàssic del torneig i habitual de les fases finals. En l'any 2012 inclús va fregar el títol amb els dits, però Soro III va impedir que emulara al seu ídol, al genial mitger criat al trinquet Pelayo.

Pere és debutant en la competició, però els colps propis dels escaleters no són desconeguts per a ell. I és que el de Pedreguer va començar en la pilota darrere i de tant en tant entrena en esta posició per a trencar la rutina. Les seues bones condicions al rest s'han pogut comprovar en algunes partides especials i sempre ha respost. Això sí, amb companys davant per a cobrir-li. Ara està ell a soles.

Pel que fa a la partida, com els dos pilotaris tenen en la volea l'arma principal el més probable és que de seguida intenten avançar metres. El d'enfront, al contrari, haurà d'evitar-ho.



Sistema de competició

El sistema de competició de l'Individual d'escala i corda és similar al del torneig de raspall. Els 16 participants comencen en la mateixa ronda, els huitens de final, i han estat distribuïts en dos grups d'acord als mèrits obtinguts en campanyes anteriors.

El grup parell, al qual pertanyen Santi i Pere, és conegut com 'el de la mort' per la presència de tres dels aspirants al títol, Soro III, Puchol II i Genovés II. Francés, Monrabal II i Ferrer són els altres pilotaris d'este costat del quadre.

En el grup imparell tots els pronòstics apunten a Pere Roc II com a principal candidat a arribar a la final. La resta de participants són Pablo de Sella, Giner, De la Vega, Fageca, Nacho, Bueno i Salva.