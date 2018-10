Pere trenca els pronòstics

L'Individual en la modalitat d'escala i corda va començar ahir a Vila-real oferint espectacle i sorpreses. I és que Pere, que debutava en el mà a mà, es va imposar al millor mitger del torneig des de fa anys, Santi de Finestrat. La partida es va decidir per l'ajustat resultat de 60-50.

Fins a la igualada a 30 els dos pilotaris van fer pràcticament el mateix. Sumaren des del dau a força de picar molt en la muralla, d'incidir constantment en l'esquerra del rival i de descarregar-se contra el rebot, jugada en la qual és probable que un mitger tinga problemes.

Va ser a continuació quan la partida va canviar, a més molt. Pere va entrar en una fase d'inspiració que li va permetre sumar quatre jocs consecutius per a posar el marcador en 30-50.

En este tram, el de Pedreguer va estrenar la galeria, inèdita fins aleshores, i sobretot es va mostrar precís en els colps, sempre executats amb la millor intenció. Depenent de la posició de Santi en la pista, va allargar la pilota perquè el de Finestrat colpejara fent-se arrere i de rebot o la va jugar a mitges mans per a deixar-li-la als peus. Santi estava a mercé del de la faixa blava i calia reaccionar o la partida acabaria prompte. Ho va fer. El de Finestrat va passar decididament a l'atac, disparant en cada rematada per a fer el quinze per la via ràpida. A més sense errors, que algú havia comés anteriorment, i menejant-se pel trinquet amb la velocitat que abans no havia mostrat. L'eliminatòria estava en 45-50.

Els tres últims jocs es van jugar de poder a poder, van estar igualats en mèrits tot i que amb alguna errada propiciada per la tensió i es completaren després de bastants intercanvis. Va ser un molt bon tram final per als espectadors.



Següent parada, Borriana

El campionat continuarà el dilluns al trinquet de Borriana amb el duel entre Fageca i Nacho, que estan enquadrats en el grup parell. L'eliminatòria enfronta a un dels millors especialistes del mà a mà contra un mitger que l'està agafant el gust a la competició.

La resta de participants s'incorporaran al torneig durant la pròxima setmana. El dimecres es jugarà a Guadassuar, el divendres a Vilamarxant i el dissabte a Pedreguer. Ja en diumenge, al matí es jugaran dues eliminatòries a Dénia i a la vesprada una a Bellreguard.