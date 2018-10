L´Individual perd un favorit i guanya un altre

L'Individual en la modalitat d'escala i corda acaba de començar i ja ha oferit la primera gran sorpresa, monumental sorpresa. El trinquet de Guadassuar va acollir ahir la tercera eliminatòria de la ronda inicial en la qual Francés va superar al vigent campió, Soro III, pel resultat de 60-45.

El torneig ha perdut a un dels grans favorits, però ha guanyat un altre. I és que el jove de Petrer va signar una actuació superba. Per a ell i segons les seues pròpies paraules, probablement va ser la millor de sa vida.

Vertaderament ho va fer tot bé. Sobretot l'execució del dau. Precisar més el primer colp és impossible: en tot moment dirigit a l'esquerra del seu rival, però amb la dificultat afegida que si Soro III deixava passar la pilota, esta acabava en el pou o en un rebot a dues parets que 'amorrava' la vaqueta.

No solament això, Francés sempre va optar per la millor opció. Va semblar que sabia com anava a jugar el de Massamagrell perquè en el moment que el campió es descarregava el de Petrer ja estava esperant-la avançat per a jugar d'aire o ben posicionat per a fer el rebot. Tanta eficàcia va afectar el rendiment de Soro III en el tram final. A mesura que Francés acostava el seu caseller al joc 60, el cinc vegades campió va perdre eficàcia, va errar unes poques pilotes que en eixe moment no es podien errar, i va perdre les opcions de remuntar. Això sí, va caure amb honor, amb una meritòria actuació, que no va ser suficient davant un jove que ja ve avisant des de fa temps que pot convertir-se en un dels més grans.



Pròximes partides

La competició continuarà demà al trinquet de Vilamarxant on hi haurà enfrontament de mitgers, Salva i Bueno.

La ronda en curs es completarà entre el dissabte i el diumenge. El dia 13 hi ha programada una partida, a Pedreguer, on el finalista de la passada edició, Pere Roc II, jugarà contra Pablo de Sella.

El diumenge competiran dos favorits més. Serà al matí i al trinquet de Dénia. Primer, Genovés II contra Ferrer i a continuació Puchol II contra Monrabal II. El mateix diumenge, però a la vesprada i a Bellreguard, Giner i De la Vega tancaran els huitens de final.