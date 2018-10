Ian se la juga contra un os

L'Individual de raspall tancarà hui la ronda dels quarts de final al trinquet de Piles amb presència del defensor del títol, Ian, que tindrà en la contra a un rival incòmode i complicat, Guadi.

Els dos han superat amb solvència l'estrena dels quarts de final, a més contra pilotaris d'entitat. El campió individual es va desfer de Canari per 25-15 en partida que es va jugar en el trinquet que millor coneix el mitger, el de Xeraco.

Ian va començar la partida un poc baix de revolucions. Però quan la maquinària es va posar a funcionar a ple rendiment a Canari li va resultar impossible seguir el ritme del campió encara que es va acomiadar amb una ovació del públic.

Guadi ha eliminat al millor mitger del raspall des de fa temps, Brisca, però esta eliminatòria no és un referent vàlid per a testar el moment de forma del de la Llosa de Ranes perquè el seu rival es va retirar per lesió quan el marcador reflectia 15-10 a favor del rest. Mentres els dos pilotaris es van mesurar en plenitud sí que es va veure el que és habitual en Guadi, a un pilotari valent, eficaç en totes les situacions del joc i que a la mínima intenta la consecució del quinze.

Així haurà de ser també el Guadi d'esta vesprada si vol trencar els pronòstics favorables a la piconadora de Senyera. És un enfrontament atractiu, amb el número u i qui va arribar a ser el dos en la temporada 2014.

Després d'això solament quedaran tres partides per a determinar qui és el rei del raspall. La primera semifinal es jugarà el divendres de la setmana que ve al trinquet de Genovés. Marrahí, que camina amb pas ferm en la competició, espera al vencedor de hui.

El cartell de la final es concretarà un dia després a la Llosa de Ranes. Un dels grans favorits, Moltó, jugarà contra Seve, que continua millorant els seus números. El títol es decidirà a Bellreguard el dia 28.