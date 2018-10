Les semifinals per dalt corda tindran un mitger

La participació de mitgers en l'Individual d'escala i corda és en la present edició de les més nombroses en la història de la competició. Enguany són de la partida sis pilotaris que ocupen esta posició i ja és segur que almenys un d'ells acabarà entre els quatre primers.

Salva i Bueno s'enfrontaran hui al trinquet de Vilamarxant. El de Massamagrell és dels mitgers 'clàssics' del torneig i el de Meliana està començant a ser-ho. Sempre són competitius i complicats de batre per la seua capacitat per a passar constantment la pilota. Salva utilitza més els colps per dalt i Bueno és més donat a jugar per baix.

El vencedor jugarà el divendres de la setmana que ve a Sueca en quarts de final contra Nacho. Per tant, un mitger, com a mínim, accedirà a les semifinals. Els altres que encara queden en la competició són Pere i Monrabal II.