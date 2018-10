Genovés, Puchol i De la Vega completen el quadre

L'Individual d'escala i corda va tancar ahir la ronda de huitens de final amb la disputa de tres partides en les quals van resultar vencedors Genovés II, Puchol II i De la Vega. Tots tres guanyaren amb solvència.

El trinquet de Dénia va ser escenari de dues eliminatòries. En la primera, Genovés II es va desfer de Ferrer per 60-35.

Fins a la igualada a 35 el domini va ser altern. Tots els jocs es sumaren al dau llevat de dos, un per bàndol. En este tram el més habitual va ser que Genovés II buscara la dreta del seu rival utilitzant el seu infinit repertori de colps mentre que l'escaleter de Llíber es feia avant a la mínima oportunitat per a descarregar-se fort de volea. En defensa també hi havia equilibri i bones restades als dos costats de la corda.

Però Genovés II va augmentar la seua capacitat per a dirigir la pilota al lloc més convenient on la resposta de Ferrer era més forçada i per tant menys perillosa. Encara així es mantingueren els bons intercanvis que generaren aplaudiments a l'escala, però la partida havia canviat. La iniciativa era roja i el jove de blau donava la cara, però cedia terreny a la qualitat del mestre.

Bastant més decantada va estar la confrontació posterior en la qual Puchol II va superar a Monrabal II per 60-15.

En la primera meitat la diferència va ser molta i la resolució dels jocs ràpida. El respectuós silenci que hi havia al trinquet reflectia i demostrava que el favorit estava sent-ho, tal vegada amb més autoritat de l'esperada. La segona meitat va ser diferent perquè Monrabal II va millorar prou. La feta de dau del de Vilamarxant ja era una jugada ofensiva i les rematades posteriors obligaven a Puchol II a executar els seus rebots que generen admiració per complicats, a més de traure esquerres defensives. I quan es canviava de posició els quinzes del pilotari de Vinalesa tardaven més a arribar.

Puchol II va mantenir el domini, però va haver de suar. En estos jocs es va poder comprovar el nivell en el qual arriba al torneig el campió de fa dues edicions. I és molt alt.



Sorpresa

Les partides del trinquet de Dénia es jugaren al matí i a la vesprada es va tancar la fase al trinquet de Bellreguard on De la Vega va eliminar a Giner per 60-20. El desenllaç no va ser una sorpresa, però sí el resultat perquè s'esperava una lluita de poder a poder entre dos dels joves amb un futur més prometedor.

Giner va jugar més del que diu el marcador, però la seua força no va ser suficient davant la tècnica del rest d'Almussafes. De la Vega va meravellar al públic, en la seua gran majoria més acostumat a veure raspall, per l'excel·lent execució amb les dues mans.



Quarts de final

La primera eliminatòria dels quarts de final es disputarà demà al trinquet de Massamagrell. Francés, que ha sigut el gran protagonista de la ronda que ara ha acabat per eliminar al vigent campió Soro III, s'enfrontarà al mitger Pere.

El divendres hi haurà dues partides. A Vila-real es jugarà una autèntica final anticipada amb el duel entre Puchol II i Genovés II. I a Sueca mesuraran les seues forces els mitgers Nacho i Bueno.

El quadre de semifinals s'acabarà de definir el dimarts 23, novament a Massamagrell. Un altre dels grans favorits, Pere Roc II, haurà de demostrar-ho contra De la Vega.