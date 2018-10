Pere continua trencant els pronòstics en l´Individual

Pere participa per primera vegada en l´Individual d´escala i corda i ja espera rival en les semifinals.

Independentment de les preferències de cadascun, la present està sent una gran edició de l'Individual Bankia d'escala i corda per a aquells que solament busquen gaudir amb la pilota. El campionat va tornar a oferir ahir a Massamagrell una altra molt bona confrontació, la primera dels quarts de final. I una nova sorpresa perquè Pere va eliminar al botxí del campió Soro III, Francés, pel resultat de 60-45.

Si el passat dimecres va ser el rest de Petrer qui va completar una actuació per a emmarcar, ahir va ser Pere qui es va posar el tratge de mestre. El grau de perfecció no va ser tan alt com el de Francés contra Soro III, però el seu excel·lent nivell té més mèrit perquè durant bona part de la partida es tracta d'un pilotari que està desubicat, fora de la seua parcel·la.

Ningú diria que no és un escaleter. Pere va fer un dau fort i ben dirigit. Res de passar-la alta i molla a esperar una segona jugada propícia. Pel que fa als rebots sí que és cert que en alguns es va conformar amb tornar la pilota, però amb trellat: a l'escala per si trencava o tocant les parets. I en molts d'ells va tallar corda o els va dirigir on més mal podia fer a Francés.

A això cal afegir que en el seu punt fort, la volea, va estar impecable. Sobretot per a neutralitzar el dau de Francés, que és un dels més complicats de restar.

El rest de Petrer va jugar amb intenció, però li va faltar pegada. També va cometre més errades no forçades de les que es poden permetre en una partida que transcorre igualada. Probablement va influir en este fet que des del tercer joc va jugar endolorit per un parell de recepcions que no entraren en la mà en el punt exacte.

Però sí que va deixar detalls de la seua infinita qualitat. I cada vegada és més habitual escoltar comentaris d'admiració quan executa una jugada. Solament té vint-i-dos anys i encara ha de créixer més . En la Lliga ja ha estat a un pas de ser campió. En el mà a mà és probable que prompte siga un dels aspirants.



Sueca i Vila-real

El campionat descansa fins al pròxim divendres quan es completaran dues eliminatòries més de la ronda en curs. A Sueca i en partida programada a les 18.30 hores, Nacho s'enfrontarà a Bueno. Duel entre mitgers que han demostrat que estan fortíssims.

A les 23.00 hores i a Vila-real es jugarà una de les millors partides que pot oferir el torneig: Puchol II contra Genovés II. Perfectament podria ser el cartell de la final.

El mateix divendres també es jugarà al trinquet de Genovés la primera semifinal de l'Individual en la modalitat d'escala i corda. També és una confrontació digna d'una final perquè enfronta a dos campions. El vigent, Ian, contra el de fa quatre edicions, Marrahí.