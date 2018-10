Ian: "No jugue el que puc perquè comence nerviós"

Tres lletres té el seu nom i tres eren els Campionats Individuals que Ian va impedir que sumara Moltó l'any passat a la Llosa de Ranes quan el de Senyera es proclamà campió. Ara continua lluint la samarreta roja de número u en cada partida que disputa. Demà jugarà al trinquet del Genovés la primera semifinal de la competició que porta al cim de la pilota professional a dos jugadors cada any, un d'escala i corda i un de raspall.

És esta última modalitat la que està més avançada. De fet, en només deu dies es desvelarà el nom d'aquell que regne fins a la pròxima edició. Els primers a pugnar per l'accés a la gran final seran Ian i Marrahí, dos campions.

Ian confessa que «abans d'aplegar a la partida, passe tota la setmana bé però després ja note els nervis». Uns nervis que han posat en alerta al rest de Senyera. «He jugat dos partides i han sigut complicades. Contra Canari estiguí a punt de quedar-me fora i contra Pepe, tot i que va fer un joc, em va complicar un poc la partida. Crec que jo no he jugat el que puc jugar perquè comence nerviós».

I és que la pressió de ser campió cal saber portar-la. «Ara em veig més obligat a guanyar. L'any passat, si perdia, no era el mateix que ara. Realment no passa res perquè tots et poden guanyar, però és diferent. L'any passat no tenia res a perdre». A més, les característiques pròpies del campionat també el fan més exigent. «A l'Individual estàs soles, tens la gent que et dóna el seu suport a l'escala, però jugues soles» assegura.

Els teus sempre són importants durant el dia a dia, durant eixe temps de preparació que no es veu sobre les lloses del trinquet. «Em recolze en la meua família i la meua parella, que m'aconsellen perquè puga estar tranquil», tot i que la teoria sembla molt més fàcil que la pràctica. Ara té un repte al davant que més que una semifinal, es podria considerar una final avançada.

L'enfrontament al campió de 2014, no serà gens fàcil. «Marrahí està molt bé ara per a jugar, torna a tindre la pilota molt forta i ell és un jugador que es tira al públic damunt, i això em pot afectar. Has de saber aguantar eixa situació», afirma Ian. Però també comenta que «eixes coses a vegades t'afecten, però altres et poden motivar més».

La canxa és un altre factor que també pot ser decisiu. El trinquet de Genovés amb unes mesures reduïdes sol beneficiar sempre al pilotari que es troba al dau, per això, qui guanye la reballada tindrà un avantatge considerable. Com feia dies que no jugava a la canxa de la Costera, el dimarts anà amb Pablo per tornar a agafar les mesures. La resta d'entrenaments, però, han sigut els habituals, sense trencar cap de les seues rutines.

Quasi un any després d'eixa victòria que el va fer més gran, mira enrere per recordar eixe dia a la Llosa. «Va ser una partida a la qual no estava gens nerviós. En la final no tenia res a perdre i tenia molta gent amb mi. Vaig estar mes i mig o dos mesos que sabia que havia guanyat, però no tot el que això implicava», recorda . Demà té, de nou, l'oportunitat d'accedir a una nova final.