L´Individual para a Vila-real i Sueca

La climatologia va impedir que el passat divendres es disputaren les partides de quarts de final del Campionat Individual Bankia d'escala i corda als recintes de Vila-real i Sueca, que s'ajornaren fins hui diumenge.

A la província de Castelló es disputarà un xoc d'alt voltatge entre Puchol II i Genovés II. El primer guanyà en octaus a Monrabal II en partida sabatera. Pel que fa al jugador del Genovés, va deixar enrere a Ferrer també al trinquet el Rovellet de Dénia amb un marcador de 60-35. Ara es veuran les cares al trinquet Salvador Sagols de Vila-real (12.00 hores), on hauran de pugnar per una plaça en la semifinal de Vilamarxant a la qual ja està Pere esperant.



Sueca

Canviant de comarca, a la Ribera es juga la segona partida de quarts de final de la jornada. Sueca obrirà les portes del seu trinquet Eusebio (11.30 hores) per a rebre a dos mitgers, Nacho i Bueno. Els dos han demostrat les seues bone maneres per a disputar esta competició tan especial. Nacho guanyà 60-40 a Fageca al trinquet Batiste Viñes de Borriana. Per la seua part, Bueno va aconseguir la victòria contra un altre jugador de la seua posició, Salva. Ara és moment de conèixer quin serà l'afortunat d'accedir a la segona semifinal.

La ronda de quarts de final abaixarà el teló el pròxim dimarts al trinquet El Tio Pena de la localitat de Massamagrell, on jugarà Pere Roc II contra De la Vega a partir de les 17 hores.