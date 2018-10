Moltó jugarà la quarta final consecutiva

La final del XXXII Campionat Individual de raspall ja té cartell. Marrahí, que el divendres aconseguia el bitllet en superar a l'encara vigent campió, Ian, s'enfrontarà a Moltó, que ahir va superar a Seve per 25-10 en la segona semifinal disputada a la Llosa de Ranes. El títol es decidirà el pròxim diumenge al trinquet de Bellreguard (12.00 hores).

La superioritat de Moltó en la semifinal va ser evident, sobretot en la primera meitat de la partida. El primer joc el va fer net i fàcil al rest perquè Seve va apretar poc en el traure i les rematades i el segon el va aconseguir amb solvència des del dau.

Durant la resta de la partida sí que va trobar oposició en el mitger de Villanueva de Castellón, que es va acomiadar sumant un joc de mestre. Amb el marcador en 20-5 el jove de 19 anys va posar dempeus al públic amb unes restades fenomenals, que en alguns casos li valgueren per a evitar quinzes segurs i en altres per a aconseguir-los en trobar la llotgeta.

Però la possibilitat de la remuntada no es va contemplar a l'escala ni en les travesses. Moltó seguia a la seua, concentrat i contundent, i en el parcial posterior va certificar la classificació per a la final.



Victòria alliberadora

Després de la consecució del quinze definitiu Moltó va alçar els braços al cel i va aguantar un segons mirant a l'infinit, com dedicant o donant les gràcies a algú per la victòria. «És un any agredolç en el qual m'han passat moltes coses. Vaig pensar deixar-me-ho i acabe jugant les tres finals de les competicions oficials. És una situació estranya, però ara estic molt content», assenyalava.

Per al seu rival de la final, Marrahí, solament té bones paraules. «És un gran jugador. Tenim molta rivalitat, però també som grans amics. Quan l'any passat vaig perdre la final del mà a mà va ser el primer que em va cridar per saber com estava. És una excel·lent persona», comentava Moltó.

Pel que fa a la seua actuació en la semifinal, el de Barxeta va destacar «la serenitat amb la qual he afrontat les situacions complicades. Per moments no he raspat com voldria, però he continuat tranquil esperant altra oportunitat», deia.