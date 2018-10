Puchol II i Bueno es pugen al tren de les semifinals

Quasi dos dies després del que estava previst es van disputar les partides de quarts de finals ajornades per la gota freda. Una d'elles va ser al trinquet Salvador Sagols de Vila-real, on estaven citats Puchol II i Genovés II.

La partida començà dauera, oferint colps de bellesa infinita per als assistents, però l'escaleter de Vinalesa pogué trencar el joc fixant el marcador en 35-25. L'elegància dels moviments dels dos protagonistes va ser ovacionada en no poques ocasions i a mesura que anava passant el temps, la tècnica i la potència anaven guanyant espai caminant juntes de la mà.

Puchol II aconseguí la victòria per 60 a 35, uns números que diuen menys del que realment oferiren els dos aspirants, tot un privilegi per a la vista del públic. El guanyador s'enfrontarà a Pere el pròxim divendres en la primera semifinal del campionat. L'escenari, el trinquet municipal de Vilamarxant.



Sueca

Bueno i Nacho estaven citats ahir al trinquet Eusebio de Sueca per mesurar les seues forces. I la pilota va somriure al primer, que amb un tanteig de 60 per 30 va fer seua la victòria. Bueno va estar magnífic des de les dues parts del trinquet. Restà el que no està escrit, tornant pilotes amb màxima potència i trobant la galeria d'una manera que semblava fàcil. Però no només va fer bé els deures al rest. Al passar al dau aconseguia fer molt de mal al seu contrincant, que havia de lluitar de valent per frenar el ritme frenètic amb què Bueno sumava els quinzes al marcador.

Amb iguals a 20, este últim mostrà tota la seua força sumant tres jocs consecutius (35-20). Cada colp anava amb el seu segell de potència i amb un «dis-me alguna cosa, bonica» a la vaqueta, el de Meliana aconseguia que la pilota li fera cas i continuara de la seua part.

Però Nacho no podia permetre que el marcador es quedara immòbil del seu costat. El jugador de la localitat de Beniparrell hagué de posar-se les piles per canviar els números i buscant l'esquerra del contrari es va acostar a ell fins al 35-30. Però poc més pogué fer per frenar-lo, i Bueno volà cap a la victòria per 60-30.

De moment, haurà d'esperar fins demà per conéixer el seu pròxim rival, que eixirà de l'últim enfrontament de quarts de final entre Pere Roc II i De la Vega que s'enfrontaran al trinquet de Massamagrell.

El que està clar és que la il·lusió de Bueno és màxima per haver arribat fins a semifinals. L'any passat va caure a Sueca davant Soro III, però el 2018 li ha permés fer un pas endavant i continuar lluitant pel seu somni. Un somni que té molt d'esforç darrere i molts amics i familiars que també fan força des de l'escala, i tot suma.