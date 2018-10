Ja està en marxa el III Circuit a llargues ´La Bolata´

Ja tenim ací la tercera edició del Circuit de Llargues La Bolata, la competició que aglutina als millors especialites de la modalitat de llargues. El passat divendres, en les magnífiques instal.lacions del Centre Cívic d'Orba, a la Marina Alta, es duia a terme la presentació d'aquesta nova edició d'un circuit que es consolida any darrere any dins del calendari de la modalitat regna del joc a ratlles, degut, evidentment, al nivell dels participants que gràcies al suport de La Bolata Importa, S.L., es sumen cada any a esta atractiva iniciativa impulsada des del Comité de Llargues que presideix Vicent Molines, vicepresident de la Federació de Pilota.

L'acte del divendres estava presidit per Ignasi Cervera, alcalde d'Orba, Rafael Pastor, regidor d'Esports de l'Ajuntament de Mutxamel, que serà seu el dia 25 de novembre, Dimas Kruithof, president del club de pilota d'Orba i pel ja esmentat Vicent Molines. Obria el torn de paraula el president del club de pilota local, qui es mostrava molt entusiasmat degut a que enguany, per primera volta, Orba tindrà representació en aquest circuit, i indicava que els feia especial ilusió poder arribar a la final i disputar-la davant la seua afició.

Per la seua banda, Rafael Pastor, comentava que era tot un orgull poder acollir a la seua població una jornada d'aquest important circuit i és per això que tan club com ajuntament ho van tindre clar des d'un primer moment. Ignasi Cervera comentava que Orba està en deute amb algunes persones pel que fa al desenvolupament de la pilota al poble com són Marcos Naya o Vicent Molines, autèntics referents del nostres esport en esta població, per este motiu, deia, estan l'obligació d'escoltar totes les propostes que d'ells arriben, a més, afegia, de que és tot un honor poder acollir aquesta final per segon any consecutiu. També tingué unes paraules de suport i agraïment al club de pilota d'Orba que està en els últims anys treballant per la recuperació més activa, si cap, de la pilota al poble, i que gràcies a esta entitat es podia, per exemple, dur a terme una partida de festes a Orba el passat estiu.

Molines comentava el treball que du darrere l'organització d'una competició d'aquest tipus però també afirmava que quan les coses es fan agust es un plaer, a més, desitjava sort a tots els participants i mostrava el seu agraïment a Berto Perelló, gerent de La Bolata Importa, S.L., qui a més, enguany a augmentat la seua col.laboració i també agraïa a tots els ajuntaments que han sigut i són seus d'aquesta competició. L'acte finalitzava amb un vi d'honor cortesia de l'ajuntament d'Orba. Pel que fa al tema esportiu, el club de Parcent és qui defensa el títol de l'any passat, de fet, ha estat el guanyador de les dues edicions prèvies. La resta de parcipants són Benidorm (campió lliga llargues 2018), El Campello (subcampió lliga a llargues 2018), Orba (campió lliga a palma), a més, cal sumar a estos quatre equips els de Murla i Sella, dos clàssics del joc a ratlles.

La competició havia d'haver arrancat el passat cap de setmana a Callosa d'en Sarrià però la jornada va estar suspessa per les pluges, i passarà a disputar-se el 6 de desembre. Per tant, arrancarà la competició este diumenge a Xaló. La següent jornada serà el 4 de novembre a Parcent per a arribar a Mutxamel el 25 de novembre. Hi haurà un parèntesi els dies 11 i 18 amb motiu de la final de Perxa i la Champions. Continuarà la competició el 2 de desembre a Senija i el 6 acabarà la fase regular, com deiem, a Callosa d'En Sarrià. Les semifinals estan previstes per al dia 9 de desembre a Relleu mentre que la gran final es disputarà a Orba el pròxim 23 de desembre.



Orba será seu de la final

Per segon any consecutiu l'Ajuntament d'Orba ha apostat fermament per ser la seu de les finals del Circuit 'La Bolata'. Durant la presentació del campionat de 2018 hi va a ver temps per a signar formalment el conveni pel qual tornaran a ser seu de la final. Prèviament es disputarà una partida amb les millors promeses de la modalitat de les llargues. Per a Ignasi Cervera, alcalde d'orba, és un honor poder celebrar les finals, ara i pel anys vinents perquè és una de les nostres prioritat promocionar la Pilota Valenciana, i aquest Circuit compta amb una qualitat de jugadors altíssima. Sempre podem veure partides que fan vertadera afició. La gran jornada de cloenda del Circuit de llargues serà el proper 23 de desembre, ja al es portes dels Nadals. La partida serà televisada en directe per les càmeres d'À Punt media.



Mutxamel s'incorpora a l'èlit

La població de Mutxamel, a la comarca de l'Alacantí, situada fora de les àrees d'influència del joc a ratlles s'ha sumat enguany al projecte de la Federació de Pilota Valenciana, el Circuit 'La Bolata'. Aquest municipi de més de 22.000 habitants podrà gaudir d'una jornada especialment dedicada al jocs de ratlles al carrer durant el 25 de novembre. El regidor d'esports, Rafael Pastor, va signar el conveni de col·laboració amb el vicepresident de la FPV, Vicent Molines, per a donar un pas endavant, en la recuperació de la pilota a Mutxamel, i treballar per la promoció de la modalitat més practicada a Alacant. El mutxamelers i mutxameleres tindran en poc més d'un mes una jornada amb partides de llargues d'alt nivell.