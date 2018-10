La UV compleix amb la tradició

Un any més, la Universitat de València tria la pilota valenciana per a celebrar l'inici d'un nou curs acadèmic. Com marca la tradició, el trinquet Pelayo obri les seues portes per a acollir dues partides de gran nivell amb combinació de joventut i experiència.

A partir de les 16.30 hores del pròxim dissabte serà el moment del raspall amb la confrontació entre dos trios. Per una part formaran Iván, Lorja i Ibiza. A la contra tindran a l'equip format per Vicent Raúl i Ricardet.

En acabar este xoc, es penjarà la corda per donar pas a la modalitat de l?alt. Dues parelles encapçalades per dos dels escaleters del moment. Soro III formarà files amb Héctor. L'encara vigent campió de l'Individual va caure en el seu debut a l'edició d'enguany, pel que ha pogut continuar amb les partides del dia a dia. El dissabte, amb un jugador segur com és l'alacantí Héctor, tindrà oportunitat de tornar a desplegar tot el seu potencial.

A l'altra part estarà una altra parella d'alt voltatge. Genovés II estarà secundat per Javi de Massalfassar. Sense cap dubte, la vesprada promet, i molt. Amb esta jornada tan especial la Universitat de València torna a deixar constància de la ferma aposta que fa per l'esport autòcton.

Per cortesia de l'entitat docent, tots els alumnes tindran accés de manera gratuïta al trinquet mostrant el seu carnet universitari.

La Universitat de València també li dóna nom a un dels trofeus amb el format de dues semifinals i la final de més prestigi de la temporada professional.