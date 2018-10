El Zurdo: "La final està més animada que mai"

Després dels plens que van registrar els trinquets de Genovés i la Llosa de Ranes en les semifinals de l'Individual de raspall, el més normal era pensar que Bellreguard també s'omplirà el pròxim diumenge en la resolució del títol. Més encara tenint en compte que es tracta d'una final inèdita protagonitzada per dos campions que han recuperat el nivell de temps enrere després de superar una mala ratxa.

Però, segons informava ahir a este diari un dels components de la nissaga El Zurdo, Emilio Peris, el duel entre Moltó i Marrahí ha alçat una expectació màxima. "La final està més animada que mai. A hores d'ara solament queda un quart de l'aforament per vendre", diu.

Al bon ritme de la venda també ha contribuït la possibilitat d'adquirir el bitllet a distància. Els gestors del trinquet de Bellreguard han habilitat un número de telèfon (664432532) mitjançant el qual els interessats poden comprar l'entrada i inclús triar el lloc entre els que queden disponibles.

La demanda està sent tanta, que a l'escala s'ha instal·lat una grada supletòria per a augmentar l'aforament. "És una manera de facilitar que a la final puga vindre gent que al llarg de la setmana no pot desplaçar-se fins al punt de venda, així com aficionats que en este moment estan fora de València. Ens han fet reserves des de diferents punts de Cataluña i Euskadi", assenyala Peris.

Una altra opció és comprar l'entrada esta vesprada i el dissabte en la sessió vespertina del trinquet. El mateix diumenge, però a la vesprada, també es jugarà a Bellreguard la segona semifinal de l'Individual d'escala i corda que enfrontarà a Pere Roc II i Bueno. Per a esta partida també hi ha facilitats, en este cas una reducció de preu per venda anticipada.



Nous trofeus

Els campions i finalistes dels dos tornejos del mà a mà rebran en esta edició uns trofeus nous. La Fundació va fer una convocatòria per a tal efecte i les obres escollides han estat les de l'artista de Sueca Marià Pérez Claver. El guardó principal és una pilota i el del finalista un dels huit gallons. "He volgut fer un homenatge a la pilota. He intentat jugar amb el moviment fent paral·lelisme amb la terra", explica l'artista.